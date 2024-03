Thunderbolts: Florence Pugh svela il nuovo costume in un video girato sul set del film Marvel

Florence Pugh ha condiviso un video dal set del film Thunderbolts, mostrando qualche immagine del dietro le quinte del nuovo progetto della Marvel.

L'attrice ha rivelato il costume di Yelena e qualche dettaglio del lavoro dei tecnici e del team coinvolto nel lungometraggio, interagendo anche con il regista Jake Schreier, impegnato a guardare alcuni ciak.

Lo sguardo dietro le quinte

Nel filmato realizzato durante le riprese di Thunderbolts si vede il filmmaker mentre rivede un ciak con protagonista Florence Pugh. Sugli schermi si vede infatti Yelena Belova con in mano una pistola, impegnata a prendere la mira.

Il film avrà nel cast anche Sebastian Stan che sarà nuovamente il Soldato d'Inverno, David Harbour che interpreta Red Guardian, Julia Louis-Dreyfus che ha il ruolo di Valentina Allegra de Fontaine, Wyatt Russell nei panni di US Agent, Hannah John-Kamen che è Ghost, e Olga Kurylenko nel ruolo di Taskmaster.

Geraldine Viswanathan prenderà il posto di Ayo Edebiri, mentre Lewis Pullman ha sostituito Steven Yeun.

Thunderbolts: qual è la possibile bomba che sarà sganciata nel film?

Il film Thunderbolts sarà diretto da Jake Schreier e, per ora, i Marvel Studios non hanno svelato i dettagli della trama.

Al centro della trama ci sarà un gruppo di villain che dovranno affrontare delle missioni per conto del governo.

Il lungometraggio arriverà nelle sale nel 2025.