Thunderbolts: Marvel rimuove l'artwork originale, cambiamenti in arrivo nel team?

Avengers: The Kang Dynasty non sarà il primo grande crossover MCU della Saga del Multiverso. Nello schedule Marvel è prevista prima l'uscita di Thunderbolts, focus su un team di supereroi senza dubbio meno popolari dei Vendicatori, ma decisamente promettenti. Nei fumetti, del team in questione fanno parte personaggi come Bucky Barnes (Sebastian Stan) e Yelena Belova (Florence Pugh), ma a giudicare dal comportamento recente di Marvel potrebbero essere in arrivo cambiamenti radicali.

Marvel ha omesso di rivelare l'elenco completo dei membri del team dei Thunderbolts, diffondendo però la prima immagine ufficiale nel corso del D23 Expo. Adesso, però, la compagni avrebbe rimosso l'artwork, il che suggerisce che lo studio potrebbe aver cambiato il team di eroi inizialmente concepito.

Attenzione! Se non volete conoscere spoiler su Thunderbolts e sulla saga del Multiverso Marvel non proseguite nella lettura di questa news

La squadra ufficiale dei Thunderbolts

La Marvel ha svelato sette membri del team Thunderbolts al D23 Expo in una immagine che comprende anche Val (Julia Louis-Dreyfus). Val è la leader della squadra e, grazie a Black Panther: Wakanda Forever sappiamo perché. Si dà il caso che sia la direttrice della CIA, e questo spiega la sua autorità e il motivo per cui si sarebbe messa a capo del team di antieroi.

Insieme a Bucky, Yelena e Val ci sono Red Guardian (David Harbour), Taskmaster (Olga Kurylenko), US Agent (Wyatt Russell) e Ghost (Hannah John-Kamen). Poiché questo è l'equivalente della Suicide Squad del DCEU, ci aspettiamo altri membri a sorpresa nel team. Come Zemo (Daniel Brühl), che potrebbe sempre comparire in una compagnia del genere.

Poi c'è il Thunderbolt Ross/Red Hulk di Harrison Ford, che molto probabilmente apparirà nel film visto che è proprio il suo soprannome a determinare il nome della squadra. Per il momento, Marvel ha solo confermato la presenza di Harrison Ford in Captain America: New World Order.

Thunderbolts, David Harbour anticipa che verrà introdotto nel film "qualcosa di esplosivo"

Perché Marvel ha ritirato l'artwork del film?

Come ha osservato Murphy's Multiverse, Marvel ha rimosso silenziosamente l'artwork del team Thunderbolts dal suo account Instagram ufficiale. L'immagine è sparita anche dalla pagina Instagram di Andy Park, ma per il momento il motivo non è chiaro.

La spiegazione più semplice è che la squadra potrebbe aver subito cambiamenti significativi, spingendo la compagnia a ritirare l'immagine che a questo punto diventa obsoleta. Un'altra possibilità riguarda il rumor, poi smentito, dell'assenza di Ghost (Hannah John-Kamen) dal cinecomic.

Naturalmente ci muoviamo ancora nel regno delle ipotesi, visto che tutte queste notizie sono ufficiose e riconducibili a semplici rumor. Restiamo in attesa di notizie ufficiali da parte di Marvel per saperne di più.