Thunderbolts: Marvel cambia (in maniera impercettibile) il titolo del film, primi spoiler dal set

Come rivelato da Florence Pugh nel video di ieri, la produzione di Thunderbolts è appena iniziata e pare che i Marvel Studios abbiano cambiato il titolo del film, ma in maniera praticamente impercettibile.

La pellicola si intitolerà infatti Thunderbolts*, con l'asterisco finale di cui probabilmente non sapremo il significato fino all'arrivo di un primo trailer.

È possibile, ad esempio, che il film sia accompagnato da una dichiarazione di non sopravvivenza di tutti i personaggi. Considerata la popolarità di molti di loro, i Marvel Studios rischiano di sconvolgere un mucchio di fan se fosse già arrivato il momento di dire addio a personaggi come Bucky e Red Guardian.

Insomma, possiamo dire che tutti i segnali indicano che la posta in gioco nel film sarà incredibilmente alta. Tuttavia, quale sarà l'eventuale impatto sulla più ampia Saga del Multiverso non sarà rivelato fino a quando non ci si siederà nelle sale per assistere al debutto della squadra sul grande schermo il prossimo anno.

I membri confermati del cast di _Thunderbolts_ includono Julia Louis-Dreyfus nel ruolo di Valentina Allegra de Fontaine, Florence Pugh nel ruolo di Yelena Boleva, Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes, David Harbour nel ruolo di Red Guardian, Wyatt Russell nel ruolo di U.S. Agent, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ghost e Olga Kurylenko* nel ruolo di Taskmaster.

Recentemente, Geraldine Viswanathan ha sostituito Ayo Edebiri in un ruolo non rivelato, mentre Lewis Pullman ha assunto il ruolo di Sentry dopo l'abbandono shock di Steve Yeun.

Primi spoiler dal set

Lo scooper Daniel Richtman ha poi rivelato che il cast sta girando nel caveau dove i Thunderbolts scoprono la Sentry.

David Harbour anticipa l'incontro tra Red Guardian e Yelena in Thunderbolts: "Hanno un rapporto complicato"

In precedenza è stato riferito che il Guardiano d'Oro è tenuto in cattività, anche se non possiamo fare a meno di chiederci cosa significhi questo per la sua origin story nel MCU e, cosa ancora più interessante, cosa Valentina Allegra de Fontaine intenda fare con lui.

Richtman sostiene inoltre che Bucky Barnes non farà parte della squadra all'inizio del film, il che si ricollega alle recenti rivelazioni secondo cui Sebastian Stan potrebbe avere solo un ruolo di supporto in Thunderbolts*.