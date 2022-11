Thunderbolts, David Harbour anticipa che verrà introdotto nel film "qualcosa di esplosivo"

David Harbour ha parlato del film Thunderbolts, il nuovo film del MCU di cui sarà uno dei protagonisti e che lo vedrà impegnato sul set durante il 2023.

L'attore riprenderà il ruolo di Red Guardian nel progetto che chiuderà la Fase 5 della saga tratta dai fumetti della Marvel.

Rispondendo alle domande del sito ComicBook, David Harbour ha dichiarato: "Non ho letto uno script di Thunderbolts, ma mi hanno detto l'arco narrativo della storia e di come si svolgerà la storia. Penso sia davvero fantastica, davvero unica".

L'attore ha poi aggiunto: "Ha inoltre tutti questi fantastici elementi action e comedy, da quello che mi hanno descritto e c'è una cosa esplosiva che aggiungeremo all'universo, che sarà davvero eccitante per il film da fare alla fine di questa particolare fase che staremo concludendo".

Black Widow: una scena dal nuovo trailer

I fan dovranno attendere il 26 luglio 2024 per vedere Thunderbolts nelle sale, film scritto da Eric Pearson.

Nel cast ci saranno Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Hannah John-Kamen (Ava/Ghost), David Harbour (Red Guardian), Julia Louis-Dreyfuss (Valentina Allegra de Fontaine), e Sebastian Stan (Winter Soldier).