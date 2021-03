Thor: Love & Thunder, Chris Hemsworth è sotto pressione per il sequel Marvel

Thor: Love & Thunder è uno dei cinecomic Marvel più attesi del prossimo anno e Chris Hemsworth, che ha debuttato nel 2011 nel ruolo di Thor, si è detto abbastanza nervoso per questo nuovo film che lo vedrà protagonista, un'energia che lo sta spingendo a fare sempre meglio.

Thor: Ragnarok - Chris Hemsworth in un'immagine del primo teaser

Durante un'intervista con GQ Australia, Chris Hemsworth ha parlato di Thor: Love and Thunder, le cui riprese sono attualmente in corso, raccontando di come sia ancora più importante per lui fare bene il suo lavoro in questo sequel:

"C'è la stessa, se non addirittura maggiore pressione per fare qualcosa del genere ancora una volta. Per questo siamo pieni di un'energia entusiasmante, ma c'è anche un po' di nervosismo che ci motiva nel voler fare di più e assicurarci che vengano rispettate tutte le tappe, che le scene scelte per raccontare la storia vengano approcciate nel modo più adeguato"

Effettivamente, la pressione è è alle stelle per la coppia formata da Chris Hemsworth e il regista Taika Waititi, che hanno già fatto sognare i fan in Thor: Ragnarok, quindi è normale da parte dell'attore essere in ansia per questa nuova performance, visto che le aspettative dei fan sono molto alte.

Chris Hemsworth: la dieta del suo stunt in Thor: Love and Thunder è pazzesca

Nonostante alcune foto rubate dai paparazzi sul set, che mostrano Chris Hemsworth e Natalie Portman al lavoro, con Natalie Portman intenta a sfoggiare una muscolatura davvero notevole, la maggior parte dei contenuti relativi a Thor: Love & Thunder sono ancora un mistero. Non sappiamo ancora come si evolverà la storia di Thor, che abbiamo lasciato in Avengers: Infinity War mentre passava lo scettro di Asgard a Valchiria, interpretata da Tessa Thompson, e è partito con i Guardiani della Galassia per luoghi sconosciuti nella speranza di ritrovare sé stesso.

Thor: Love and Thunder è attualmente programmato per il 6 maggio 2022.