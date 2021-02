Chris Hemsworth: la dieta del suo stunt in Thor: Love and Thunder è pazzesca

Per girare Thor: Love and Thunder, lo stunt di Chris Hemsworth si è dovuto sottoporre a intense sessioni di palestra e ad una rigida dieta in modo tale da eguagliare la massa muscolare dell'attore

In occasione delle riprese di Thor: Love and Thunder, lo stunt di Chris Hemsworth si è dovuto sottoporre a intense sessioni di palestra e ad una rigida dieta in modo tale da eguagliare la massa muscolare non indifferente dell'interprete americano. Come riportato da Daily Mail, Bobby Holland Hanton ha voluto condividere con il pubblico i segreti che gli hanno consentito di mettere su una massa di muscoli di tutto rispetto e di eguagliare persino il quasi irraggiungibile Chris Hemsworth.

Di seguito, la lista della dieta seguita dallo stunt di Chris Hemsworth:

Per colazione alle 7 di mattina, Bobby Holland Hanton mangia quattro uova bollite, avocado e pomodori;

Alle 9 è il turno di un frullato di proteine;

La merenda di metà mattina è costituita da un pugno di mandorle, quinoa, petto di tacchino, broccoli e fagioli verdi;

Alle 13 è l'ora del pranzo e Holland Hanton si scatena mangiando patate dolci, zucchine, tonno e insalata;

Alle 15 tocca a un nuovo frullato di proteine;

La merenda delle 17, invece, è affidata a filetto d'agnello, quinoa e insalata;

Per la cena delle 19, Holland Hanton fa ricorso a del pesce azzurro accompagnato da verdure;

Infine, l'ultimo pasto del giorno coincide con le 21 e consiste in due uova bollite con petto di pollo.

L'uomo ha raccontato a Centr di allenarsi costantemente circa tre volte al giorno in modo tale da modellare quanto più possibile il suo fisico. In occasione delle riprese di Thor: Love and Thunder, la dieta e gli allenamenti di Bobby Holland Hanton hanno subito un'ulteriore intensificazione. L'uomo ha raccontato: "Mi alleno più volte al giorno e sollevo pesi davvero notevoli. Non si tratta soltanto di sollevare tanta ghisa. Per le riprese e per fare lo stunt di Chris Hemsworth è necessario che io sia molto agile. Quindi, i miei allenamenti sono diventati strategici".

Bobby Holland Hanton inizia la sua giornata con un controllo del peso corporeo e con una prima attività fisica caratterizzata da esercizi pilometrici. Nel pomeriggio, poi, si dedica al sollevamento pesi. L'uomo, inoltre, consuma circa 4000 calorie al giorno e mangia dalle otto alle dieci volte.

Chris Hemsworth e Bobby Holland Hanton hanno collaborato per la prima volta nel 2013 in Thor: The Dark World. Da quel momento in poi, i due hanno continuato a ritrovarsi nei successivi titoli prodotti dai Marvel Studios, in In the hearth of the sea e ne Il cacciatore e la regina di ghiaccio. In occasione della lavorazione di Thor: Ragnarok, l'amicizia tra i due è stata ulteriormente alimentata da una serie di cene comuni nella tenuta di Hemsworth. Recentemente, lo stunt ha descritto l'attore come una delle persone più gentili e disponibili che conosca.