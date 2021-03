Thor: Love and Thunder, i muscoli di Natalie Portman nella nuova foto dal set

Natalie Portman ha lavorato sul suo fisico per ottenere i muscoli adatti per il ruolo di Mighty Thor nel film Thor: Love and Thunder, come mostra la nuova foto dal set.

Una nuova foto dal set di Thor: Love and Thunder mostra Natalie Portman mentre sfoggia i muscoli da perfetta Mighty Thor, scatenando l'entusiasmo dei fan Marvel.

Dopo i numerosi blocchi e ritardi del 2020, sono numerosi i blockbuster attualmente in produzione. Tra questi, il più atteso è probabilmente Thor: Love and Thunder di Taika Waititi. Nel film tornerà anche Natalie Portman, interprete di Jane Foster che si trasformerà in Mighty Thor, come hanno anticipato una serie di foto del set che sono state recentemente pubblicate online.

Alcuni scatti ancora più recenti, evidenziano il lavoro svolto da Natalie Portman sul suo fisico. Un aumento del volume che non è passato inosservato ai numerosi fan dell'MCU, i quali hanno espresso il proprio entusiasmo sui social e si dicono ansiosi di vederla con indosso il costume da Mighty Thor ed il Mjolnir in mano. Un fan ha detto che vedere Portman con quelle braccia muscolose lo ha ispirato e spinto a fare sollevamento pesi. Un altro utente ha twittato: "Natalie Portman è ufficialmente più muscolosa della metà dei ragazzi in America che saranno incazzati per questo motivo".

Già all'epoca de Il cigno nero, film che le ha permesso di vincere un Oscar come miglior attrice protagonista, Natalie Portman mostrò fino a che punto fosse disposta a spingersi per risultare fisicamente adatta per i suoi ruoli. In questo caso, per interpretare al meglio una supereroina, l'attrice ha aumentato la propria massa muscolare prima di presentarsi sul set di Thor: Love and Thunder.

Ora che i fan hanno visto la sua trasformazione fisica cresce ulteriormente l'attesa per vederla nel film e scoprire così anche il modo in cui Jane otterrà i superpoteri. L'attrice ha precedentemente confermato che diventerà Mighty Thor e che la trama del cancro di Jane Foster, nota a chi ha letto i fumetti Marvel, è in fase di adattamento. L'uscita di Thor: Love and Thunder è attualmente prevista per il 6 maggio 2022.