Thor: Love and Thunder, Taika Waititi: "Potrebbe essere il miglior film Marvel di sempre"

Il regista di Thor: Love and Thunder Taika Waititi ci aggiorna sullo status delle riprese di quello che "potrebbe essere il miglior film Marvel di sempre".

Partite lo scorso gennaio in territorio australiano, le riprese del nuovo film Marvel con Chris Hemsworth, Natalie Portman e Tessa Thompson sembrano stare volgendo al termine.

"Le riprese stanno andando alla grande. Ci rimangono quattro settimane. Posso vedere la luce in fondo al tunnel!" ha affermato il regista e sceneggiatore della pellicola Taika Waititi ai microfoni di Weekend Today (via Comicbook) "E potrebbe essere il miglior film Marvel di sempre!" aggiunge, passando poi a parlare della sua reunion sul set con Hemsworth.

"È un tipo divertente, un caro amico, e anche qualcuno con cui vorresti passare insieme tutto il tempo. E credo sia tutto ciò che puoi davvero volere da un supereroe o un personaggio principale nel tuo film".

Thor: Love and Thunder vedrà non solo il ritorno del Dio Asgardiano, della scienziata terrestre e della Valkyrie, ma darà il benvenuto anche ai membri dei Guardiani della Galassia (dalla Nebula di Karen Gillan allo Star-Lord di Chris Pratt) e a dei nuovi volti, come Gorr il Macellatore di Dei interpretato da Christian Bale e Zeus interpretato da Russell Crowe.

Al momento il sequel Marvel è programmato per debuttare nelle sale a maggio 2022. Per quanto riguarda il regista invece, nei giorni scorsi è stato annunciato che Taika Waititi reciterà nella serie Our Flag Means Death nel ruolo di un leggendario pirata.