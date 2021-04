Our Flag Means Death: Taika Waititi reciterà nella serie con il ruolo di un famoso pirata

Il regista Taika Waititi sarà impegnato anche come attore nella produzione della serie Our Flag Means Death in cui interpreterà un pirata.

Taika Waititi sarà coinvolto anche come attore, non solo produttore, nella realizzazione della serie Our Flag Means Death. Il regista realizzerà il pilot e interpreterà negli episodi del progetto di HBO Max il famoso pirata Barbanera.

David Jenkins, showrunner di Our Flag Means Death, ha dichiarato: "Il nostro Barbanera è una leggenda, un amante, un combattente, un genio della tattica, un'anima poetica e probabilmente folle. Solo un uomo potrebbe interpretare questo ruolo ed è il grandioso Taika Waititi. Siamo incredibilmente elettrizzati che abbia deciso di recitare nel ruolo".

La serie Our Flag Means Death è stata creata da David Jenkins (People of Earth), che ne sarà lo showrunner, Garrett Basch (What We Do in the Shadows) e Dan Halstead.

Taika Waititi sarà produttore e regista del pilot del progetto che si ispira a una storia realmente accaduta. Bonnet era un proprietario terriero che poi si è dedicato al crimine entrando in azione come pirata, viaggiando insieme al suo equipaggio nell'area che ora fa parte degli Stati Uniti, attaccando altre navi e bruciando alcini vascelli.

Nel cast ci sarà Rhys Darby che avrà la parte di Stede Bonnet, un agricoltore gentleman cresciuto in una famiglia benestante e che affronta una crisi di mezza età e diventa il capitano della Revenge, una nave pirata all'inizio del diciottesimo secolo.