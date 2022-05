Thor: Love and Thunder, Taika Waititi: "Christian Bale sarà il miglior cattivo Marvel di sempre"

Il regista di Thor: Love and Thunder, Taika Waititi, pensa che Christian Bale sia pronto per essere il miglior cattivo Marvel di sempre, come rivela durante un'anteprima riservata all'Associated Press.

Thor: Love And Thunder: un'immagine tratta dal trailer

Nel nuovo capitolo della saga di Thor, il quarto, il dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth attraverserà la crisi della mezza età e mentre cerca di dare un senso alla sua esistenza si imbatterà nel temibile Gorr, il macellatore di dei, interpretato da Christian Bale.

Fino a questo momento Gorr non è ancora apparso nei materiali ufficiali legati al film, ma i fan dei fumetti sono ben consapevoli di quanto possa essere pericoloso il personaggio. Il regista di Thor: Love and Thunder Taika Waititi è convinto che Gorr possa diventare il villain più temibile dell'MCU superando pensa di poter rovesciare Thanos o Hela, come ha dichiarato durante l'anteprima:

"È un piccolo gruppo di eroi davvero fantastico, divertente e strano, una nuova squadra per Thor con Korg, Valkyrie e The Mighty Thor. E, a mio modesto parere, abbiamo probabilmente il miglior cattivo che la Marvel abbia mai avuto, interpretato da Christian Bale".

Parlando dell'evoluzione di Thor, Waititi aggiunge: "Thor sta solo cercando di capire il suo scopo, sta cercando di capire esattamente chi è e perché è un eroe, quale è il senso dell'essere un eroe. Immagino che potremmo chiamarla una crisi di mezza età".

In alcune interviste precedenti, il regista ha scherzato dicendo: "Beh, resti tra noi, ho fatto cose pazze nella mia vita. Ho vissuto tipo dieci vite. Ma questo film è la più pazza che abbia mai fatto. A leggerne gli ingredienti non ha senso, non avrebbe neppure dovuto essere girato. Sono entrato in una stanza e ho detto 'Voglio questo e questo e questo.' Chi c'è dentro? Queste persone. Come lo chiamerai? Love And Thunder. Voglio dire, pensavo che non avrei lavorato mai più. Forse dopo questo non lo farò."

L'uscita nei cinema italiani di Thor: Love and Thunder è fissata per il 6 luglio.