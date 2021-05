Thor: Love and Thunder, una settimana di riprese a New York in estate

Dopo la fine delle riprese australiane di Thor: Love and Thunder, la produzione si sposterà a New York in estate per un'ulteriore settimana di riprese.

Thor: Love and Thunder sarà girato a New York quest'estate per una settimana. I Marvel Studios avevano originariamente annunciato il quarto film del franchise di Thor di Chris Hemsworth nell'estate del 2019, confermando il ritorno di Taika Waititi alla regia.

La produzione di Thor: Love and Thunder ha preso il via a inizio 2021 in Australia e avrebbe ora concluso la prima leg, in attesa di spostarsi negli Stati Uniti per un'ulteriore settimana di riprese nella Grande Mela, così come anticipato da Murphy's Multiverse. Al momento non sappiamo quali membri del cast saranno coinvolti nei nuovi ciak.

Questa è una decisione interessante da parte dei Marvel Studios, considerati i precedenti. Thor: Ragnarok aveva, infatti, scene ambientate a New York che però non erano state girate lì. Ciò potrebbe indicare che Thor 4 ha bisogno della presenza di un punto di riferimento specifico che non è possibile ricostruire in Australia e che Marvel non vuole ricreare in CGI. Restiamo in attesa di saperne di più.

Oltre a dirigere il film, Taika Waititi riprenderà il ruolo di Korg. Thor: Love and Thunder vedrà il ritorno di Natalie Portman nei panni di Jane Foster, che si appresta a diventare il nuovo Mighty Thor, Tessa Thompson sarà ancora Valkyrie, Jaimie Alexander Lady Sif e in più nel film saranno presenti i nuovi compagni di viaggio di Thor, i Guardiani della Galassia Chris Pratt/Star-Lord, Dave Bautista/Drax, Karen Gillan/Nebula e Rocket. Christian Bale interpreterà il villain Gorr il Macellatore di Dei e Russell Crowe apparirà nel film in un ruolo ancora misterioso.

L'uscita al cinema di Thor: Love and Thunder è fissata per l'11 febbraio 2022.