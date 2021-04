Thor: Love and Thunder, Russell Crowe svela il ruolo che interpreta nel film Marvel

Russell Crowe ha svelato il ruolo che interpreta in Thor: Love and Thunder durante una recente intervista radiofonica sul film Marvel.

Thor: Love and Thunder avrà tra i protagonisti anche Russell Crowe e la star ha svelato il ruolo che avrà nel film Marvel: Zeus.

L'attore, intervenendo durante la trasmissione radiofonica JOY Breakfast with the Murphys, ha dichiarato: "Salirò sulla mia bicicletta. Andrò fino ai Disney Fox Studio e, intorno alle 9.15, sarò Zeus!".

Russell Crowe, parlando delle riprese di Thor: Love and Thunder, ha inoltre confermato che sarebbe stato impegnato per l'ultimo giorno sul set: "Si tratta del mio ultimo giorno nella parte di Zeus e mi divertirò".

Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema americani il 6 maggio 2022. Nel cast del film diretto da Taika Waititi, troveremo Chris Hemsworth, Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster, Tessa Thompson che sarà Valkyrie, Melissa McCarthy, Matt Damon, Luke Hemsworth e gli interpreti delle avventure dei Guardiani della Galassia, tra cui Chris Pratt e Karen Gillan, interprete di Nebula. Il villain di questo capitolo della storia sarà invece Christian Bale.