Thor: Love & Thunder, Natalie Portman si sta allenando per diventare Mighty Thor

Natalie Portman ha confermato che proprio in questo periodo sta mettendo su muscoli per prepararsi a interpretare Mighty Thor, al fianco di Chris Hemsworth in Thor: Love & Thunder.

Uno dei ritorni più attesi in casa Marvel è sicuramente quello di Natalie Portman nei panni di Jane Foster in Thor: Love & Thunder, che diventerà Mighty Thor e brandirà il martello Mjolnir. Un ruolo per il quale l'attrice si sta preparando fisicamente per essere in piena forma una volta sul set.

Natalie Portman al San Diego Comicon

Recentemente Natalie Portman ha confermato di aver iniziato a mettersi in forma per diventare Mighty Thor in Thor: Love and Thunder, durante un'intervista con Yahoo. È stato chiesto alla star di raccontare ciò che il film significherà secondo lei per la Fase 4 Marvel, ma Natalie, non potendo raccontare molto del progetto, ha rivelato che è già in pieno allenamento e sta mettendo su massa muscolare per interpretare questa nuova Jane Foster:

"Non posso dirvi molto. Sono davvero emozionata. Sto iniziando ad allenarmi per rinforzare i miei muscoli. Se possono esserci tutti questi supereroi femminili, più ce ne sono, meglio è."

L'attrice ha poi confermato che una parte fondamentale del fumetto che vede Jane Foster diventare Thor sarà presente anche nell'Universo Marvel:

"È basato sulla graphic novel del Mighty Thor. Jane Foster sta affrontando la sua lotta contro il cancro e questo evento la porterà a diventare la supereroina"

Per interpretare un supereroe sul grande schermo bisogna affrontare allenamenti davvero duri, ma Natalie Portman sembra essere all'altezza della sfida da tempo, vista la sua carriera pregressa. In passato, infatti, ha subito trasformazioni fisiche per diversi ruoli, quindi siamo sicuri che dimostrerà ancora una volta la sua versatilità e la sua bravura come attrice.

Thor: Love & Thunder sarà diretto da Taika Waititi e vedrà di nuovo Chris Hemsworth nel ruolo di Thor. Restano confermate nel cast Tessa Thompson nel ruolo di Valkyrie e Natalie Portman nei panni di Jane Foster. L'uscita del film è prevista nelle sale l'11 febbraio del 2022.