Thor: Love and Thunder, Natalie Portman è Mighty Thor in una nuova fan art

Natalie Portman tornerà nei panni di Jane Foster in Thor: Love and Thunder e diventerà Mighty Thor, come anticipa una fan art diffusa sul web.

Sappiamo da più di un anno che Natalie Portman tornerà nell'universo cinematografico Marvel in Thor: Love and Thunder e, grazie a una nuova fan art realizzata da un fan della saga, possiamo vedere come potrebbe apparire la splendida attrice nel ruolo di Mighty Thor.

La nuova fan art dedicata a Jane Foster/Mighty Thor è stata creata dall'utente di Instagram jackson_caspersz, che ha immaginato Natalie Portman con indosso l'armatura di Thor, con l'iconico elmetto in mano, offrendo un primo sguardo ai possibili dettagli del costume che vedremo al cinema.

Come annunciato durante il San Diego Comic Con 2019, oltre al ritorno di Natalie Portman, in Thor: Love and Thunder ritroveremo Chris Hemsworth e Tessa Thompson e il film sarà diretto ancora una volta da Taika Waititi, già regista di Thor: Ragnarok.

I dettagli completi sulla trama di Thor: Love and Thunder sono attualmente top secret, anche se è stato anticipato che il film sarà in parte basato sul fumetto Mighty Thor di Jason Aaron, in cui Jane Foster diventa, appunto, il nuovo Thor. L'uscita di Thor: Love and Thunder è al momento programmata per febbraio 2022.