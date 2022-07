Thor: Love and Thunder primo al box office italiano con 5 milioni

Thor: Love and Thunder debutta in prima posizione al box office italiano estivo con poco meno di 5 milioni di euro di incasso.

4,9 milioni di euro di incasso, di cui 3,4 nel weekend, proiettano Thor: Love and Thunder in testa al box office italiano. Uscito in 447 sale, il nuovo capitolo della saga Marvel dedicata al Dio del Tuono non delude le aspettative e incassa cifre record in Italia come negli Stati Uniti. Come rivela la nostra recensione di Thor: Love and Thunder, lo spettacolo non manca nel nuovo capitolo dedicato alle avventure del dio del Tuono. Alla fine di Avengers: Endgame avevamo lasciato Thor pronto a partire per lo spazio insieme ai Guardiani della Galassia dopo aver affidato a Valchiria il compito di regnare su New Asgard. Ma sappiamo anche il personaggio è alla ricerca della sua regina per coronare finalmente il suo sogno d'amore.

Elvis: Austin Butler in una scena

Il chiacchierato biopic di Baz Luhrmann sul re del rock, Elvis, scivola in seconda posizione. Il film interpretato dalla rivelazione Austin Butler e dal divo Tom Hanks nei panni del manager di Elvis, il leggendario Colonnello Tom Parker, incassa altri 240.000 euro arrivando a un totale di 2 milioni. Qui la nostra recensione di Elvis, che segue l'ascesa e i successi di Elvis Presley, dagli esordi dopo essere cresciuto in un quartiere nero, alla conquista della fama e all'incontro con Priscilla, l'amore della sua vita.

Alla settima settimana di permanenza in classifica, Top Gun: Maverick è terzo con un incasso di 198.000 euro che lo porta a raggiungere l'imponente cifra di 10,9 milioni complessivi, sancendo il successo internazionale del sequel con Tom Cruise. Come si legge nella nostra recensione di Top Gun: Maverick, presentato a Cannes come evento speciale, Tom Cruise è tornato nei panni del pilota scavezzacollo Pete Maverick Mitchell a 36 anni di distanza dall'uscita del cult divenuto vero e proprio fenomeno di costume.

Stabile al quarto posto Jurassic World: Il dominio. L'ultimo capitolo della saga reboot di Colin Trevorrow incassa altri 119.000 euro che lo portano a un lauto totale di 7,4 milioni di euro. I dinosauri continuano a incantare grandi e piccini invitando il pubblico nei cinema nonostante la calura. Come svela la nostra recensione di Jurassic World: Il Dominio, lo spettacolo assicurato dal film di Colin Trevorrow - che torna al timone per l'ultimo capitolo della trilogia - e la reunion tra le vecchie e nuove star della saga rappresentano ancora un'attrazione ghiotta per gli amanti del cinema spettacolare.

In discesa il film d'animazione Disney/Pixar Lightyear - La vera storia di Buzz. La pellicola spinoff della saga di Toy Story incassa 110.000 euro che la portano a un totale di 2,2 milioni di euro. Come rivela la nostra recensione di Lightyear - La vera storia di Buzz, il film animato della Pixar riporta sugli schermi il popolare personaggio di Toy Story raccontando la storia dell'astronauta che ha ispirato il giocattolo di Buzz.