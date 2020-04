Thor: Love And Thunder, New Asgard svelata nel concept art

Il nuovo look di New Asgard in Thor: Love And Thunder è stato svelato da un concept art mostrato da Taika Waititi nel corso di un live su Instagram.

Thor: Love And Thunder, il concept art di New Asgard

Come sarà la New Asgard di Thor: Love and Thunder? Basta dare uno sguardo al concept art mostrato da Taika Waititi su Instagram per farsi un'idea anche se l'immagine, vista fugacemente, è di scarsa qualità.

Dopo la distruzione di Asgard in Thor: Ragnarok, gli Asgardiani superstiti si sono stabiliti in Norvegia negli anni che separano Avengers: Infinity War da Avengers: Endgame e hanno ribattezzato la loro nuova casa New Asgard,. La città si trova sul sito della vecchia Tønsberg, agglomerato nato dove aveva avuto luogo un'antica battaglia tra Asgardiani e Giganti di Ghiaccio, e dove Teschio Rosso trova il Tesseract all'inizio di Captain America.

Valkyrie (Tessa Thompson) si reca a New Asgard insieme a Thor che, alla fine di Avengers: Endgame, le affida il compito di regnare sulla città mentre lui parte per un avventura con i Guardiani della Galassia.

Da quanto mostrato poche ore fa da Taika Waititi nel corso di un live su Instagram, il concept art di Thor: Love and Thunder mostra il nuovo look di New Asgard. Da quanto possiamo intravedere, l'agglomerato è più fitto che in Avengers: Endgame, dove aveva l'aspetto di un villaggio di pescatori, e compaiono alcuni tocchi moderni nel design con in più alcune imbarcazioni vichinghe in primo piano e un logo del Mjolnir che compare in cima all'edificio principale.

Il concept art conferma che non c'è stato un cambiamento nella location, visto che siamo ancora in Norvegia, ma mostra molte più montagne di quante viste in Endgame. Questo potrebbe significare che New Asgard si è espansa occupando una maggior fetta di paesaggio, oppure si tratta solo di un vezzo artistico del concept art. Per scoprire i dettagli completi di New Asgard non ci resta che attendere l'arrivo al cinema di Thor: Love and Thunder, che farà parte della Fase 4 dell'MCU.