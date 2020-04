Thor: Love and Thunder, Loki apparirà nel film? La risposta di Taika Waititi

La risposta di Taika Waititi alla domanda che sta più a cuore ai fan di Loki: rivedremo il Dio dell'Inganno in Thor: Love and Thunder?

Nel corso dell'Instagram Live Thor: Ragnarok watch party tenutosi poche ore fa, Taika Waititi ha fornito una risposta sull'ipotesi di rivedere Loki in Thor: Love and Thunder.

Dal momento in cui Loki si impossessa del Tesseract in Avengers: Endgame, i fan hanno cominciato a fare ipotesi sulla presenza del Dio dell'Inganno nel futuro dell'MCU. Oltre alla serie Loki, in arrivo su Disney+, ci sarà spazio per il ritorno del personaggio di Tom Hiddleston al cinema, magari in Thor: Love and Thunder? Ecco la risposta di Taika Waititi:

"Oh, sì... Non posso dirlo. Se avessi voluto uccidere Loki per qualche motivo, avrei chiesto e Marvel avrebbe potuto rispondermi che gli serviva per Infinity War. Di solito è così che scopro cosa succederà."

“Ohhhh, yeeee- can’t say” - Taika Waititi on if Loki will be in Thor: Love And Thunder.....



..... so that’s basically a yes..... pic.twitter.com/f64l8KaRka — Adam Khan (@Adam_Khan100) April 9, 2020

Per il momento il plot che Marvel cucirà addosso a Loki non è chiaro. Da quanto intravisto dalle foto dal set e dal primo teaser della serie Loki, è possibile che l'Asgardiano sia stato preso in custodia dagli agenti del Time Variance Authority dopo la sua fuga in Avengers: Endgame. A sorpresa, al fianco di Tom Hiddleston nelle foto dal set di Loki fa la sua comparsa Owen Wilson in un ruolo misterioso. Questo e altri segreti verranno svelati con l'arrivo di Loki su Disney+.

Nell'attesa Disney+ France avrebbe svelato le date di uscita delle serie tv Marvel in un recente report.