Thor: Love and Thunder: la moglie di Chris Hemsworth non è una fan dei muscoli

Per Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth ha messo su ancor più massa muscolare del solito, ma la moglie non ne è troppo felice.

La storia di Thor: Love and Thunder ha concesso a Chris Hemsworth di mostrarsi di nuovo forma fisica perfetta dopo la parentesi di Thor grasso, eppure la moglie del divo australiano, l'attrice spagnola Elsa Pataky, ha ammesso di non amare i muscoli.

In Thor: Love and Thunder vediamo Chris Hemsworth più aiutante e muscoloso che mai. Accantonato il lato pigro, depresso e amante del junk food dei dio del tuono mostrato in Avengers: Endgame, Hemsworth sfoggia il suo fisico possente mostrandosi perfino nudo in una delle sequenze più divertenti del film.

"Avendo deciso di tirare fuori il mio posteriore per la prima volta in un film Marvel, ho pensato che ci sarebbe voluto del lavoro", ha affermato Hemsworth a USA Today. "Ho iniziato questo viaggio quando mi sono tolto la maglietta in Thor. Dieci anni dopo, cosa puoi fare? Togliti i pantaloni."

Lo stesso Taika Waititi, regista del film, ha esclamato: "É folle vedere quanto Chris sia aumentato di massa muscolare per questa scena. É già massiccio, ma quando ho visto i suoi bicipiti erano il doppio del normale, grandi come la mia mano. i personale trainer mi hanno chiesto come ha fatto. ma è tutto naturale."

Chris Hemsworth ha spiegato di essersi allenato senza sosta in Australia durante l'emergenza sanitaria, mentre era costretto a casa con la moglie Elsa Pataky e i loro tre figli (India, 10 anni, e i gemelli Sasha e Tristan, 8).

"È venuto dalla noia, stare in isolamento era come essere in prigione", afferma Hemsworth, la cui routine includeva nuoto, arti marziali, pesi e 6.000 calorie al giorno per raggiungere la forma perfetta per il dio del tuono. "Non facevo altro che allenarmi, mangiare, allenarmi, mangiare. Nient'altro da fare. Poi mi sono presentato per il film più muscoloso di quanto non sia mai stato".

La moglie Elsa Pataky, però, non sembra troppo felice di tutti questi muscoli:

"Mia moglie ha detto, 'Bleh, è ​​troppo'. Molti dei miei amici maschi invece approvano, ma un sacco di amiche e parenti commentando dicendo, 'Che schifo.'"

Qui potete leggere la nostra recensione di Thor: Love and Thunder, nei cinema italiani.