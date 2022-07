Thor: Love And Thunder sarà l'ultimo film Marvel di Chris Hemsworth?

Chris Hemsworth ha recentemente partecipato a una delle "auto-complete interviews" di Wired, aprendosi a proposito della potenziale fine della sua esperienza nel Marvel Cinematic Universe con Thor: Love And Thunder: l'attore ha spezzato il cuore dei fan offrendo un grande punto interrogativo come riposta alla fatidica domanda.

Hemsworth ha esordito dicendo: "L'ultimo film Marvel che ho girato è stato Thor: Love and Thunder, e potrebbe anche essere il mio ultimo film Marvel in generale, non lo so. È stata un'esperienza meravigliosa, divertente e stravagante, come del resto lo sono tutti i film di Taika Waititi".

Thor: Love and Thunder, Natalie Portman e Chris Hemsworth durante una scena del film

"Ho interpretato quel personaggio per dieci, undici anni ormai, e ogni volta è stato nuovo ed eccitante, e l'ultima non è certo stata un'eccezione. Sembrava di fare qualcosa di nuovo, come se stessimo provando a creare qualcosa che non avevamo mai provato prima. Credo che sia una commedia stravagante, selvaggia e romantica ambientata nello spazio", ha continuato la star.

A proposito di un eventuale nuovo film del franchise, Chris Hemsworth ha dichiarato: "Ogni volta che si presenta l'opportunità di farne un altro io sono sempre aperto a qualsiasi tipo di esplorazione creativa. Mi piace interpretare il personaggio, davvero. D'altro canto, se un giorno dovesse diventare ripetitivo me ne tirerei fuori prima che qualcuno mi dica che la festa è finita."