Thor: Love and Thunder, Mighty Thor di Jane Foster al centro della locandina alternativa

Natalie Portman rilancia la sua eroina Mighty Thor in una locandina alternativa di Thor: Love and Thunder che vede al centro il suo personaggio.

Natalie Portman ha pubblicato una locandina alternativa di Thor: Love and Thunder per mostrare che il personaggio di Chris Hemsworth non è l'unico in grado di brandire il potente Mjølnir.

Secondo la sinossi di Thor: Love and Thunder, nel film Thor (Chris Hemsworth) intraprende un viaggio diverso da qualsiasi cosa abbia mai affrontato: una ricerca di pace interiore. Ma il suo ritiro viene interrotto da un killer galattico noto come Gorr il macellatore di dei (Christian Bale), che cerca l'estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si avvale dell'aiuto di Valkyria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell'ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman), che - con sorpresa di Thor - brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, diventando Mighty Thor. Insieme, intraprendono una straziante avventura cosmica per svelare il mistero della vendetta di Gorr e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Thor: Love and Thunder, diretto da Taika Waititi, vedrà il ritorno di Chris Hemsworth nel ruolo di Thor, Tessa Thompson in quello di Valkyria, Natalie Portman sarà ancora Jane Foster/Mighty Thor, Russell Crowe comparirà nel ruolo di Zeus, Jaimie Alexander sarà Lady Sif, Chris Pratt interpreterà di nuovo Peter Quill/Star Lord, Sean Gunn sarà Kraglin, Dave Bautista sarà Drax il Distruttore, Karen Gillan tornerà a interpretare Nebula e Christian Bale farà il suo debutto nell'Universo Marvel nei panni del temibile Gorr il macellatore di dei. In aggiunta a ciò, Taika Waititi riprenderà il ruolo di Korg.

L'uscita italiana di Thor: Love and Thunder è fissata ala 6 luglio 2022.