Thor: Love and Thunder, la malattia di Jane Foster confermata nel merchandise?

La descrizione dell'elmo di Mighty Thor conterrebbe la conferma della presenza della trama della malattia di Jane Foster in Thor: Love and Thunder.

I fan dei fumetti Marvel che si interrogano sulla presenza della trama in cui Jane Foster ha il cancro in Thor: Love and Thunder hanno avuto una prima conferma grazie al nuovo merchandise dedicato al film.

La descrizione di una replica con licenza ufficiale dell'elmo di Mighty Thor di Thor: Love and Thunder ha rivelato alcuni dettagli in più sul personaggio di Natalie Portman nel film, confermando apparentemente che Jane Foster contrae il cancro nel sequel del MCU.

La descrizione del prodotto rivela che Jane "combatterà il cancro nella sua forma umana" mentre combatterà il villain Gorr (interpretato da Christian Bale) quando sarà nella sua forma divina. Ecco cosa possiamo leggere nelle specifiche dell'elmo riportate da The Direct:

"Affetta dal cancro, l'astrofisica ed ex fidanzata di Thor, Jane Foster, ha fatto visita a New Asgard e la sua vita è cambiata per sempre. Misteriosamente, i pezzi rotti di Mjolnir, il martello del dio del Tuono, l'hanno trasformata in Mighty Thor e le hanno regalato il superpoteri di Thor per combattere le minacce interne ed esterne. Brandendo il Mjolnir, è diventata una protettrice divina ed è nato una nuova eroina. Con l'aiuto di Thor, Valkyrie e dei Guardiani della Galassia, il potente Thor è stato affrontato dal potente Gorr, il macellatore di dei. Con i suoi poteri divini, Gorr è determinato a liberare l'universo dagli dei ovunque li trovi. Combattendo il cancro nella sua forma umana e Gorr nella sua forma divina, Jane Foster è stata coinvolta in un'epica lotta piena di amore e tuoni!"

Nonostante le anticipazioni fornite dal primo teaser trailer di Thor: Love and Thunder, i dettagli della trama del film al momento non sono ancora noti anche se la conferma della storyline del cancro segna un punto chiave.

Il film diretto da Taika Waititi vedrà il ritorno di Chris Hemsworth nel ruolo di Thor, Tessa Thompson in quello di Valkyria, Natalie Portman sarà ancora Jane Foster/Mighty Thor, Russell Crowe comparirà nel ruolo di Zeus, Jaimie Alexander sarà Lady Sif, Chris Pratt interpreterà di nuovo Peter Quill/Star Lord, Sean Gunn sarà Kraglin, Dave Bautista sarà Drax il Distruttore, Karen Gillan tornerà a interpretare Nebula e Christian Bale farà il suo debutto nell'Universo Marvel nei panni del temibile Gorr il macellatore di dei. In aggiunta a ciò, Taika Waititi riprenderà il ruolo di Korg.

L'uscita italiana di Thor: Love and Thunder è fissata ala 6 luglio 2022.