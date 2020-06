Thor: Love and Thunder, Jane Foster diventerà una Valchiria?

Il personaggio di Jane Foster, presentato per la prima volta come interesse amoroso di Thor nel 2011, tornerà nell'Universo cinematografico Marvel in Thor: Love and Thunder, prossimo film diretto da Taika Waititi che la vedrà brandire il Mjolnir, ma una nuova teoria ipotizza che potrebbe essere solo l'inizio per diventare una Valchiria.

Natalie Portman e Taika Waititi al San Diego Comicon

Questa nuova teoria anticipa, quindi, il futuro di Jane Foster, interpretata ancora una volta da Natalie Portman, che in Thor: Love and Thunder incarnerà una nuova Dea del Tuono, ma questa potrebbe essere solo una fase che la porterà poi a trasformarsi in Valchiria. Un'ipotesi che nasce dalla storia a fumetti del personaggio che ha subìto un simile percorso di trasformazione.

Nei fumetti, Jane Foster ricopre il ruolo del potente Thor per molto tempo, quindi i lettori sono stati abituati a vedere Jane come un eroe a sé stante, piuttosto che solo un interesse amoroso del Dio del Tuono. Jane Foster, dopo essersi dimostrata disposta a pagare il prezzo massimo per i Nove Regni, si sacrifica per salvare Asgard. Così Odino, commosso dal suo sacrificio, la riporta in vita e Jane diventa la protagonista di Valchiria: Jane Foster, una nuova serie a fumetti in cui il personaggio diventa la nuova Valchiria.

Nell'MCU, sappiamo che alla fine di Avengers: Endgame Valchiria, interpretata da Tessa Thompson, viene dichiarata da Thor nuova monarca di Asgard, per cui in Thor: Love and Thunder, potrebbe rimettere in piedi una nuova generazione di Valchirie, sconfitte da Hela, di cui Jane Foster potrebbe far parte. Piuttosto che diventare una versione femminile di Thor, Jane potrebbe voler diventare un'eroina del tutto diversa, combattendo comunque al fianco degli Dei e degli Avengers.

Thor: Ragnarok, svelati i concept art estremi del look di Thor "Grazie a Dio non sono stati scelti"

Sarà tutto da vedere, visto che al momento questa è solo una teoria basata sulle storie a fumetti che vedono protagonista Jane Foster, infatti non sappiamo ancora cosa Taika Waititi abbia in serbo per il personaggio, a parte farle brandire il famoso martello.