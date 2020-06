Thor: Ragnarok, svelati i concept art estremi del look di Thor "Grazie a Dio non sono stati scelti"

Il concept artist dei Marvel Studios ha svelato i look estremi che il Dio del Tuono avrebbe potuto sfoggiare in Thor: Ragnarok, ma che grazie a Dio non sono stati scelti.

Il Dio del Tuono in Thor: Ragnarok avrebbe potuto avere un aspetto assai differente da quello che abbiamo visto al cinema, ce lo svelano due concept art estremi del look di Thor che però, grazie a Dio, non sono stati scelti da Marvel.

A diffonderli su Instagram è Andy Park, capo dello sviluppo visivo dei Marvel Studios il quale svela di aver proposto un paio di idee allo studio - poi scartate - seguendo le indicazioni del regista Taika Waititi. La prima immagine non è poi così lontana dall'aspetto sfoggiato da Thor grasso in Avengers: Endgame. Chris Hemsworth mostra, infatti, capelli lunghi, barba incolta e lo sguardo triste. Andy Park svela di aver seguito l'indicazione di Taika Waititi il quale gli aveva detto di immaginare Thor come se non si curasse del proprio aspetto da lungo tempo.

Park scrive: "Thor in quarantena? Thor vecchio? No, questa è la versione estrema concepita per l'aspetto del Dio del Tuono in in Thor: Ragnarok. @taikawaititi voleva un Thor diverso, che non si curasse del proprio aspetto da tempo. Sapevo che era troppo estremo, ma il mio lavoro è fornire ai registi un range di possibilità diverse nei concept art. A volte ti sorprendono scegliendo soluzioni che ritenevi troppo estreme. Grazie a Dio non hanno scelto questa foto".

Il secondo concept art estremo mostra Thor coi capelli rasati, lo sguardo torvo e con indosso un'armatura metallica. "Ecco il lato opposto dello spettro! Questo è il taglio che avevo fatto durante la preproduzione di Thor: Ragnarok e @therealstanlee era impazzito per quelle punte spinose".