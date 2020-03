Thor: Love and Thunder, nel film appariranno i Guardiani della Galassia

Thor: Love and Thunder potrà contare su un'apparizione dei Guardiani della Galassia, come ha rivelato Vin Diesel nel corso di una recente intervista rilasciata durante la promozione di Bloodshot.

L'attore, che nel Marvel Cinematic Universe dà la voce a Groot, ha infatti accennato ai prossimi capitoli della storia tratta dai fumetti. Vin Diesel ha spiegato parlando di Guardians of the Galaxy Vol. 3: "Sto aspettando con entusiasmo che il mio amico James Gunn dia il via alla produzione. Si è occupato di The Suicide Squad quindi per ora è impegnato in quel progetto. Thor, inoltre... il regista mi ha parlato del fatto che il prossimo Thor coinvolgerà anche alcuni dei Guardiani della Galassia".

La star si è però resa conto di aver rivelato un importante spoiler relativo a Thor: Love and Thunder e ha detto: "Sarà davvero interessante, nessuno lo sa, forse non avrei dovuto dire niente".

Avengers: Endgame si era concluso mostrando proprio Thor che partiva insieme ai Guardiani e da tempo si parlava della possibilità che questo elemento della storia potesse essere utilizzato in Thor 4.

Thor: Love and Thunder, diretto da Taika Waititi, arriverà nei cinema americani il 5 novembre 2021 e avrà come protagonisti Chris Hemsworth, Tessa Thompson e Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster, impegnata anche in una versione al femminile di Thor. Christian Bale ha invece ottenuto il ruolo del villain, di cui per il momento non è stata rivelata l'identità dando il via alle ipotesi dei fan riguardanti il personaggio che è stato affidato al talentuoso attore.