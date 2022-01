Thor: Love and Thunder, primo sguardo ai costumi di Chris Hemsworth e Natalie Portman in un leak

Una nuova immagine promozionale di Thor: Love and Thunder approdata su Twitter offre uno sguardo sui nuovi costumi che indosseranno Chris Hemsworth e Natalie Portman.

Ancora leak dal merchandise di Thor: Love and Thunder, che anticipano l'aspetto dei costumi di Chris Hemsworth e Natalie Portman nell'atteso cinecomic.

L'account Twitter @BRMarvelNews ha condiviso la fuga di notizie pubblicando una foto illustrata dei personaggi di Thor e Jane Foster, probabilmente si tratta di un concept art o di una immagine promozionale per il film in uscita. Gli outfit sono identici a quelli visti nel recente leak del poster di Thor 4, ma i dettagli sono molto più chiari.

Il costume di Thor, che brandisce Stormbreaker dopo la distruzione di Mjolnir in Thor: Ragnarok, ha una nuova combinazione di colori. La tuta richiama alla mente i suoi abiti passati nell'MCU, ma con un blu audace e brillante come colore dominante. Le decorazioni, tipicamente color argento, ora sono dorate. Il suo mantello, tuttavia, rimane rosso. Inoltre sfoggia di nuovo i capelli lunghi, anche se non nell'acconciatura intrecciata di Avengers: Endgame.

Jane Foster, nel frattempo, tiene in mano il Mjolnir. La cosa più interessante, tuttavia, è che sembra essere coperto di crepe. Ciò potrebbe significare che brandirà una versione riforgiata del martello che Hela ha distrutto in Thor: Ragnarok. Dopotutto, il martello che Thor - e Capitan America - usano in Avengers: Endgame è stato riportato nella sua linea temporale insieme alle Gemme dell'Infinito. Il costume di Jane è tratto direttamente dai fumetti, con un motivo rosso e argento e il caratteristico elmo.

Thor e Jane non saranno gli unici ad avere nuovi look. Un'ulteriore foto dal set ha svelato il nuovo costume di Valkyrie, che può essere visto anche nel recente poster di Thor 4.

Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema il 6 luglio 2022.