Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth e Natalie Portman per mano sul set (FOTO)

Passeggiate romantiche mano nella mano, abbracci e anelli nelle nuove foto dal set di Thor: Love and Thunder che ritraggono i protagonisti Chris Hemsworth e Natalie Portman.

Le nuove foto dal set di Thor: Love & Thunder hanno scatenato le reazioni dei fan su Twitter. Le foto in questione mostrano Chris Hemsworth e Natalie Portman in atteggiamento intimo mentre passeggiano tenendosi per mano nei panni di Thor e Jane Foster.

Thor: Love and Thunder vedrà il ritorno di Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster per la prima volta da Thor: The Dark World, del 2013. Questa volta, Jane avrà un ruolo di primo piano, visto che si prepara a diventare Mighty Thor e a brandire Mjolnir, il leggendario martello. Quando il ritorno della Portman è stato rivelato al Comic-Con di San Diego nel 2019, il regista Taika Waititi ha rivelato alcuni dettagli anticipando:

"La trama è piena di emozione, amore e tuono e introduce per la prima volta il Thor femminile".

Da quanto possiamo vedere, le foto dal set provengono quasi sicuramente da sequenze di flashback. Quello che non sappiamo, tuttavia, è quando avranno luogo questi flashback. Ci sono buone probabilità che queste sequenze possano rivelarci cosa ha causato la rottura tra Thor e Jane Foster. I fan ricorderanno che, quando gli è stato chiesto in Thor: Ragnarok cosa era successo con Jane, Thor Odinson ha cercato di spiegare che la rottura era reciproca, ma c'era chiaramente altro che non è stato rivelato. Almeno fino ad ora.

Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema l'8 luglio 2022.