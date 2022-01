Thor: Love and Thunder, il nuovo costume di Valkyrie svelato nella foto dal set

Una foto dal set di Thor: Love and Thunder avrebbe rivelato il nuovo costume che Tessa Thompson indosserà come Valkyrie.

Una foto che sembra provenire dal set di Thor: Love and Thunder avrebbe rivelato il nuovo costume che Tessa Thompson indosserà quando riprenderà il ruolo di Valkyrie.

La foto in questione è stata condivisa su Twitter dall'utente @ReginaBenavid18, che ha taggato il popolare account fan di @lovethundernews, il quale ha ripubblicato la foto, anche se da allora quel tweet è stato cancellato. L'immagine mostra Tessa Thompson intenta a scattarsi una foto allo specchio con indosso il nuovo costume di Valkyrie. L'abito presenta un accattivante design bianco su nero ed è privo di maniche, rievocando il look di Valkyrie dai primi atti di Thor: Ragnarok.

Emma Thompson ha fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Valkyrie in Thor: Ragnarok del 2017, sempre diretto da Taika Waititi. Per la maggior parte del film, Valkyrie sfoggia una tunica senza maniche scura e semplice. Per l'atto finale, tuttavia, indossa la sua armatura bianca e dorata, sormontata da un mantello blu. Thompson ha indossato ancora una volta l'armatura durata durante la sua apparizione in Avengers: Endgame del 2019.

L'uscita italiana di Thor: Love and Thunder è fissata per il 6 luglio 2022.