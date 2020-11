Thor: Love and Thunder, Idris Elba avvistato con Taika Waititi, Heimdall sarà nel film?

Heimdall potrebbe tornare in Thor: Love and Thunder, in base a un piccolo ma importante indizio fotografico fornito da Taika Waititi.

Heimdall potrebbe tornare in Thor: Love and Thunder, in base a un piccolo ma importante indizio fornito da Taika Waititi. Il regista neozelandese ha infatti postato su Instagram uno scatto degli All Blacks, celebre squadra di rugby del suo paese, e nella didascalia precisa che è andato a visitarli insieme a Idris Elba.

I due sono inoltre stati avvistati alla partita stessa, vinta dagli All Blacks. Dato che manca poco all'inizio delle riprese del nuovo film su Thor (si comincerà a gennaio, in Australia), alcuni fan hanno ipotizzato che Elba si trovi in zona per tornare nei panni di Heimdall, uno dei principali alleati e amici del Dio del Tuono.

Thor: Love and Thunder, 5 personaggi LGBT che potrebbero diventare la nuova regina di Asgard

Thor: The Dark World, Chris Hemsworth nei panni di Thor in una scena del film insieme a Idris Elba (Heimdall)

L'ultima volta che abbiamo visto il personaggio è stato in Avengers: Infinity War, dove viene pugnalato a morte da Thanos e usa le sue ultime energie per mandare Bruce Banner sulla Terra e avvisare gli altri eroi. Stando alla mitologia asgardiana del Marvel Cinematic Universe, Heimdall si trova adesso nel Valhalla, l'equivalente norreno del Paradiso, ed è possibile che si visiti quel posto in Thor: Love and Thunder. Lo stesso Idris Elba, dopo la morte del personaggio, non aveva escluso la possibilità di tornare in un modo o nell'altro, ed è possibile che ci pensi proprio Taika Waititi, che nel precedente Thor: Ragnarok aveva dato un ruolo importante a Heimdall.

Thor e il Ragnarok: come cambierà il Marvel Cinematic Universe?

Natalie Portman al San Diego Comicon

Per ora, oltre a Thor, i personaggi confermati per il quarto film sono Jane Foster (che otterrà i poteri del suo ex), Valchiria, Korg e Star-Lord. Ci sarà anche Christian Bale nel ruolo del villain, la cui identità però è al momento ignota. Se è vero che nel film ci sarà il Valhalla, non sarebbero da escludere neanche apparizioni di Odino e Loki, quest'ultimo anche protagonista di una propria serie su Disney+ che racconta le gesta di una versione alternativa del personaggio in una linea temporale diversa, creata durante gli eventi di Avengers: Endgame.