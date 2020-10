Thor: Love and Thunder, Christian Bale è arrivato in Australia (VIDEO)

Anche Christian Bale è atterrato a Sydney, pronto a unirsi al cast di Thor: Love and Thunder in un ruolo che per adesso è ancora misterioso.

Christian Bale ha fatto il suo arrivo in Australia per unirsi al cast di Thor: Love and Thunder, come mostra un video girato all'aeroporto di Sydney e diffuso dall'utente YouTube KobieThatcher che vede l'attore scendere da un aereo appena atterrato.

Mancano ancora un paio di mesi all'inizio delle riprese di Thor: Love and Thunder, mesi che verranno usati per la preparazione fisica delle star, per la prova costumi, per le prove degli attori e per tutto quello che richiede un cinecomic di questa portata.

Il ruolo di Christian Bale nel quarto capitolo della saga di Thor non è stato ancora rivelato, anche se in molti scommettono che si tratterà di uno dei villain dei fumetti Marvel. Tra le varie possibilità ci sarebbe il personaggio di Dario Agger, CEO della Roxxon Energy Corp privo di scrupoli.

Dopo essersi lasciato alle spalle il ruolo di Batman nella trilogia di Christopher Nolan, Christian Bale ha cambiato idea sul suo disinteresse nel recitare in nuovi cinecomic. In precedenza aveva infatti dichiarato a Collider:

"Non sono interessato in questo tipo di prodotti... Non riesco a ricordare un solo film di supereroi che ho visto a esclusione di quelli che ho girato e dei film su Superman con Christopher Reeve."

Thor: Love And Thunder, la perdita di peso di Thor anticipata nel titolo di lavorazione?

A fianco di Christian Bale ritroveremo la star Chris Hemsworth e l'attrice Natalie Portman che tornerà nei panni di Jane Foster, pronta - stavolta - a sollevare il martello di Thor diventando la nuova Mighty Thor.

In un'apparizione al Tonight Show With Jimmy Fallon, la Portman ha anticipato che il film sarà "divertente, folle e grandioso. Abbiamo Taika Waititi... Lui è meraviglioso, non vedo l'ora di essere insieme al team."

L'uscita di Thor: Love and Thunder è fissata per l'11 febbraio 2022.