Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth si unisce a TikTok per promuovere il film

'Oh e ciao TikTok......!' ha scritto Chris Hemsworth nella didascalia del suo primo video TikTok, che ha pubblicato per promuovere l'uscita di Thor: Love and Thunder.

Chris Hemsworth si adegua ai tempi che corrono e debutta su TikTok per promuovere l'uscita dell'atteso Thor: Love and Thunder al cinema dal 6 luglio. L'irruzione del divo australiano sul social media gli ha permesso di conquistare 600.000 followers al debutto.

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth in un primo piano

"Sydney fans! LA fans! vi amo! #ThorLoveAndThunder esce ,ercoledì in Australia e venerdì negli USA. Preordinate i biglietti ora, link in bio. Oh e ciao TikTok......!" ha scritto Chris Hemsworth a commento del video su TikTok.

Per il suo primo video, l'interprete di Thor ha condiviso alcuni momenti della prima mondiale di Thor: Love and Thunder che si è tenuta il mese scorso presso l'El Capitan Theatre di Los Angeles, dove lui e i suoi co-protagonisti hanno firmato autografi, scattato selfie e salutato i fan presenti.

Hemsworth ritorna nei panni del dio del tuono nella quarta avventura da solista nel MCU, che lo vede riunirsi sullo schermo con Jane Foster (Natalie Portman), la quale ha assunto i poteri di Thor e lo aiuterà nella lotta contro il villain Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale).

Thor: Love and Thunder segue Thor in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca di se stesso. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che cerca l'estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all'aiuto di Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell'ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del Macellatore di Dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Diretto da Taika Waititi e prodotto da Kevin Feige e Brad Winderbaum, Thor: Love and Thunder arriverà il 6 luglio nelle sale italiane.