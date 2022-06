Thor: Love And Thunder, Chris Hemsworth: "Mostrare il sedere nudo è un sogno che si avvera"

Chris Hemsworth commenta giocosamente la sua scena di nudo integrale posteriore in Thor: Love And Thunder, 'un sogno che si avvera'.

Ormai è stato ampiamente anticipato che in Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworthfarà sfoggio del suo sedere nudo come mamma lo ha fatto. Un sogno che si avvera, a sentire l'attore.

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth in un'immagine del film

"Ci sono voluti 10 anni per realizzare quella scena, una specie di mio sogno", ha detto Chris Hemsworth a Variety durante la premiere mondiale di Thor: Love and Thunder all'El Capitan Theatre di Hollywood. "La prima volta che ho interpretato Thor mi sono tolto la maglietta e ho pensato 'Lo renderà più facile pensare che tra un decennio verrà via tutto".

Interrogato sul nudo integrale posteriore di Thor: Love and Thunder, il regista Taika Waititi ha spiegato che per lui era importante mettere in risalto il fisico di Hemsworth:

"Ne avevamo parlato a lungo. Avevamo parlato di, 'Sì, dobbiamo mostrare questo corpo.' Ho pensato 'Chris lavora così duramente, dobbiamo mostrarlo. Non possiamo coprirlo con tutti questi abiti, il mantello e tutto il resto, non è giusto!"

Non era la prima volta che Chris Hemsworth era chiamato a mostrarsi nudo sullo schermo, come chiarisce lui:

"L'avevo fatto in Rush molti anni fa. In un film Marvel, lo schermo era molto grande, le chiappe erano molto grandi e, non so, le avevo già viste prima".