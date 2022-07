Thor: Love and Thunder: Chris Hemsworth ha smesso di mangiare carne prima di baciare Natalie Portman

Chris Hemsworth non è un supereroe solo sul set, ma anche nel privato. La star di Thor: Love and Thunder avrebbe rinunciato a mangiare carne prima di girare la scena del bacio con la collega vegana Natalie Portman.

Thor: Love & Thunder, Chris Hemsworth e Natalie Portman sono i due Thor

L'attrice, che ha ripreso il ruolo di Jane Foster nel nuovo film standalone su Thor, il quarto, e la co-star Tessa Thompson hanno discusso della gentilezza di Chris Hemsworth durante una recente apparizione nella serie radiofonica britannica "Capital Breakfast with Roman Kemp". I padroni di casa hanno chiesto alle due ospiti se Hemsworth avesse dei difetti nascosti dietro i muscoli e il fascino, ma Portman e Thompson non avevano altro che cose piacevoli da dire sul pilastro della Marvel.

"Il giorno in cui abbiamo girato la scena del bacio non ha mangiato carne perché sono vegana", ha svelato Natalie Portman di Hemsworth. "Mangia carne ogni mezz'ora... ma è stato molto premuroso."

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth in un primo piano

Chris Hemsworth potrebbe non consumare effettivamente un pasto di carne ogni mezz'ora, ma mangia 10 pasti al giorno, circa 4.500 calorie, per mantenere la figura massiccia del Dio del Tuono, come rivelato dall'allenatore Luke Zocchi in un video dedicato all'intenso regime di allenamento di Hemsworth.

Natalie Portman, nel frattempo, ha aderito a una dieta vegana o vegetariana per la maggior parte della sua vita. Anche se non ha insistito affinché il collega smettesse di mangiare carne prima del loro bacio sullo schermo, l'attrice ha lodato il gesto premuroso.

Anche Tessa Thompson concorda sul fatto che Chris Hemsworth è un adorabile collaboratore, anche quando è irritato per via della fame:

"Diventa scontroso, si arrabbia, ma è comunque dolce".

Thor: Love And Thunder: con i Guns N'Roses il Dio del Tuono è hard rock

Come rivela la nostra recensione di Thor: Love and Thunder, lo spettacolo non manca nel nuovo capitolo dedicato alle avventure del dio del Tuono. Alla fine di Avengers: Endgame avevamo lasciato Thor pronto a partire per lo spazio insieme ai Guardiani della Galassia dopo aver affidato a Valchiria il compito di regnare su New Asgard. Ma sappiamo anche il personaggio è alla ricerca della sua regina per coronare finalmente il suo sogno d'amore.

Il film è diretto da Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit) e prodotto da Kevin Feige e Brad Winderbaum.