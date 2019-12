Thor: Love And Thunder, Cate Blanchett tornerà nel ruolo di Hela?

Cate Blanchett potrebbe riprendere il ruolo della villain Hela in Thor: Love and Thunder, nuovo capitolo della saga di Thor che appartiene alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Secondo alcune voci, Cate Blanchett potrebbe tornare in Thor: Love and Thunder nelle vesti di Hela, antagonista nel film Thor: Ragnarok e personaggio che, a detta dei fan, è stato sottovalutato troppo.

Thor: Ragnarok - L'attrice Cate Blanchett interpreta Hela

A riportare il rumor è il sito We Got This Covered: secondo un'anticipazione vi sarebbero ottime possibilità di rivedere Cate Blanchett nell'MCU nel ruolo di Hela. Lo scorso settembre l'attrice australiana aveva confermato la sua volontà di tornare a lavorare per Marvel nel ruolo di Hela: "C'è sempre un modo per tornare indietro, ma sono sicura che c'è sempre un modo per andare avanti, chi lo sa? Non dico mai di no a niente."

I rumors che stanno girando su questa possibilità affermano che al 99% Hela farà parte di Thor: Love and Thunder, nuovo film della Fase 4 la cui uscita è prevista per novembre 2021. Stavolta il personaggio di Cate Blanchet potrebbe combattere al fianco degli eroi per salvare New Asgard.

Thor: Love and Thunder sarà diretto da Taika Waititi, riconferma molto gradita dai fan dopo l'ultimo capitolo dedicato al Dio del Tuono, Thor: Ragnarok, e vedrà il ritorno di altre due figure femminili che hanno affiancato Thor in passato: Natalie Portman, nel ruolo di Jane Foster, e Tessa Thompson, che tornerà a interpretare Valchiria.

