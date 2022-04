Thor: Love and Thunder, il cast inaugura il tour promozionale mentre i fan chiedono a gran voce il trailer

Il cast di Thor: Love and Thunder svela l'inizio del tour promozionale con una foto pubblicata su Instagram da Chris Hemsworth, in arrivo il trailer?

Mentre i fan continuano ad aspettare l'attesissimo trailer, Chris Hemsworth conferma con una foto su Instagram l'inizio del tour promozionale di Thor: Love and Thunder, nuovo cinecomic dei Marvel Studios. Nel post, Hemsworth, condivide una sua divertente foto insieme al regista Taika Waititi e alla co-protagonista Tessa Thompson.

Thor: Love and Thunder uscirà nei cinema italiani il 6 luglio, ma a quanto pare Marvel ha anticipato i tempi in attesa del trailer imminente.

Thor: Love and Thunder vedrà il ritorno di Chris Hemsworth nei panni del Dio del Tuono, Tessa Thompson sarà ancora Valkyria e Natalie Portman indosserà il mantello di Mighty Thor e impugnerà il mitico Mjolnir. Il premio Oscar Christian Bale farà ritorno in un cinecomic, stavolta nei panni del villain Gorr il Macellatore di Dei. Con loro, Jaime Alexander sarà ancora Lady Sif, Jeff Goldblum Grandmaster, il regista taika Waititi interpreterà Korg e con loro ritroveremo le star dei Guardiani della Galassia tra cui Peter Quill di Chris Pratt, Nebula di Karen Gillan, Kraglin di Sean Gunn e Vin Groot di Diesel. Grazie alle precedenti foto dal set, è stato anche rivelato che Matt Damon, Sam Neill e Luke Hemsworth torneranno ancora una volta per ruoli cameo insieme a Melissa McCarthy e Russell Crowe.

Thor: Love and Thunder è ancora una volta diretto da Taika Waititi da una sceneggiatura scritta insieme a Jennifer Kaytin Robinson.