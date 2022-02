Thor: Love and Thunder, primo sguardo a Thor e Jane Foster nelle action figure

Diamo uno sguardo ravvicinato ai costumi di Thor e Jane Foster versione Mighty Thor grazie alle nuove action figure dedicate al film Marvel Thor: Love and Thunder.

La sinergia tra Marvel e S.H. Figuarts ci offre un primo sguardo ai protagonisti di Thor: Love and Thunder, Thor e Jane Foster, grazie a una nuova linea di action figure che ritraggono la coppia di innamorati.

La collezione di S.H. Figuarts dedicata a Thor: Love and Thunder include action figure di Thor (Chris Hemsworth) e Jane Foster versione Mighy Thor (Natalie Portman) offrendoci uno sguardo ravvicinato ai loro costumi.

S.H. Figuarts Thor - alto 165mm, include Storm Breaker, alcune parti di ricambio del volto e due tipi di arti diversi.

S.H. Figuarts Mighty Thor - alto 145mm, include l'iconico Mjolnir e due effetti per il Martello oltre a una testa di ricambio e due tipi di arti diversi.

Martello di Thor: LEGO annuncia l'arrivo del set a grandezza naturale in preordine su Multiplayer

Thor e Jane non saranno gli unici ad avere nuovi look. Una foto dal set ha svelato il nuovo costume di Valkyrie, che può essere visto anche nel recente poster di Thor 4.

Il film vedrà il ritorno di Jaime Alexander come Lady Sif, Jeff Goldblum sarà ancora Grandmaster, il regista Taika Waititi si calerà nel ruolo di Korg e ci sarà spazio per le star di Guardiani della Galassia Peter Quill/Chris Pratt, Nebula/Karen Gillan, Kraglin/Sean Gunn e Groot/Vin Diesel. Grazie alle precedenti foto dal set, è stato anche rivelato che Matt Damon, Sam Neill e Luke Hemsworth torneranno ancora una volta in ruoli cameo insieme a Melissa McCarthy e Russell Crowe.

Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema il 6 luglio 2022.