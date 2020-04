Thor, Chris Hemsworth: "Quelli nel film non erano i miei veri capelli"

I fluenti capelli sfoggiati da Thor nel primo cinecomic Marvel a lui dedicato non appartengono a Chris Hemsworth, ma sono in realtà una parrucca, piuttosto fastidiosa a dirla tutta.

Il muscoloso Chris Hemsworth in una sequenza del film Thor di K. Branagh

Nel corso di un'intervista video con ET, Chris Hemsworth ha fatto luce sulle scelte dietro il suo look nei vari film della saga di Thor specificando che l'arrivo dei capelli corti in Thor: Ragnarok è stato accolto come una benedizione. L'attore si è sentito finalmente libero sul set senza le fastidiose extension, e ha spiegato che applicare la parrucca di Thor richiede due ore in sala trucco:

"In Ragnarok Thor sfoggia i capelli corti. Non c'è una vera e propria spiegazione. Sono solo io che ho detto 'Non voglio indossare la parrucca ogni giorno.' Ci vogliono due ore per sistemarla!"

Tom Hiddleston shows off his wig with Chris Hemsworth on the Thor: Ragnarok set https://t.co/RjaiuqdZlc pic.twitter.com/3Yd9o5Zyds — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 22, 2016

Dopo il Thor grasso di Avengers: Endgame, a questo punto i fan si chiedono quale aspetta avrà il Dio del Tuono in Thor: Love and Thunder. Ritroveremo la versione muscolosa e capellona che abbiamo imparato ad amare, o Chris Hemsworth ci stupirà con una nuova trasformazione? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

Thor: Love and Thunder, Taika Waititi mette in dubbio il ritorno di Thor Grasso