Chris Hemsworth si imbatte nel martello di Thor agli Universal Studios: "Non ricordavo di averlo autografato"

Chris Hemsworth e Mjolnir si sono riuniti ancora una volta agli Universal Studios!

Reduce dall'uscita di Furiosa: A Mad Max Saga, Hemsworth ha condiviso su Instagram un video in cui osserva una replica autografata del martello di Thor esposta nel parco a tema di Hollywood durante una vacanza con la famiglia.

La teca di vetro che nascondeva il manufatto mostrava un cartello con la scritta "Celebrity Authentics". Tuttavia, Hemsworth aveva dei dubbi al riguardo. L'attore ha inclinato la testa in modo confuso e ha sorriso prima di dire: "Non ricordo di averlo autografato".

La persona che ha registrato il video è stata poi sentita dire all'attore: "Vai a chiederlo indietro. Se sei davvero Thor, vai a prenderlo". Hanno continuato a incitarlo: "Vai, chiamalo". Anche i figli di Hemsworth sono stati al gioco, e uno ha chiesto: "È una firma di copyright?".

Thor 5 avrà un tono più cupo dei film di Taika Waititi, ecco chi potrebbe dirigerlo

L'attore ha mantenuto viva la magia nella didascalia del video, scrivendo: "Non volevo spaventare i bambini, ma avrei potuto sicuramente chiamare Mjolnir se avessi voluto...".

Hemsworth ha interpretato per la prima volta il dio del tuono nel film Thor del 2011. Ha poi ripreso il personaggio in diversi film del Marvel Cinematic Universe, tra cui i vari crossover sugli Avengers e, più recentemente, Thor: Love and Thunder. L'attore ha confermato il ritorno nei panni del personaggio nel prossimo Thor 5.