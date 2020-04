Thor: Love and Thunder, Taika Waititi mette in dubbio il ritorno di Thor Grasso

Thor: Love and Thunder sarà il prossimo cinecomic Marvel diretto da Taika Waititi, che ha recentemente parlato del possibile ritorno di Thor Grasso, ovvero il dio di Asgard in versione obesa, come l'abbiamo visto in Avengers: Endgame.

Il nuovo aspetto trasandato del personaggio è stato uno degli elementi più discussi di Avengers: Endgame, un Thor depresso e devastato dalla perdita dei compagni di avventura e dal fallimento degli Avengers. Taika Waititi, durante un live su Instagram con Tessa Thompson e Mark Ruffalo, ha rivelato diversi dettagli sul suo prossimo film Marvel tra cui la possibile presenza di Thor Grasso, mettendo in dubbio il suo ritorno: "Non lo sappiamo ancora, ma sembra che sia cambiato".

Probabilmente, quindi, pare che Thor potrebbe tornare in forma per questo nuovo film dedicato a lui, cinecomic che farà parte della Fase 4 dell'MCU e arriverà nei cinema a novembre 2021. D'altronde, poco tempo fa, in un video pubblicato in precedenza dallo stesso Chris Hemsworth sembrava proprio che l'attore si stesse mettendo in perfetta forma per interpretare di nuovo Thor nell'universo cinematografico Marvel.

Vi ricordiamo che in Thor: Love and Thunder tornerà al fianco di Chris Hemsworth anche Natalie Portman, riprendendo il ruolo di Jane Foster, ma questa volta si ritroverà a impugnare il famoso martello di Thor, il Mjöllnir.

