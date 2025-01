Kat Dennings insultata ai primi casting: "Ecco quello che mi dicevano"

In una recente intervista rilasciata a People, la star MCU Kat Dennings ha raccontato come il percorso che l'ha portata al successo nel corso della sua carriera abbia vissuto momenti complicati.

L'attrice ha iniziato a recitare in giovanissima età e proprio in quel periodo sono concentrate alcune delle esperienze più brutte vissute in prima persona dalla star di 2 Broke Girls.

Gli insulti a Kat Dennings

Nel corso della chiacchierata con il magazine, Kat Dennings ha raccontato di aver subito insulti e frasi da parte di direttori di casting che l'hanno definita grassa e non abbastanza carina.

Kat Dennings in una scena di Nick and Norah's Infinite Playlist

"Non c'era affatto molta inclusività" ha spiegato Dennings "C'erano molti feedback estremamente negativi e le persone non si trattenevano. Ad esempio, avevo 12 anni, andavo ad un provino. Chiamavo il mio manager e chiedevo com'era andata e loro rispondevano che i direttori dei casting pensavano che non fossi abbastanza carina e che fossi grassa".

Il supporto dei genitori e il cambiamento

Kat Dennings non si è persa d'animo e ha dichiarato di aver ricevuto un grande supporto dai suoi genitori che l'hanno aiutata, dicendole di non ascoltare quelle parole e di andare per la sua strada.

"Oggi c'è positività, inclusione, rappresentazione. Prima non c'era nulla di tutto ciò" ricorda Dennings "Era davvero disgustoso". L'attrice è conosciuta principalmente per il ruolo di Max Black nella sit-com 2 Broke Girls e per il ruolo dell'astrofisica Darcy Lewis in diversi film del Marvel Cinematic Universe, tra cui la trilogia di Thor e la serie WandaVision.