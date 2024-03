Thor: ecco come sarebbe stata la serie animata di Neil Gaiman ambientata nel MCU

Poco prima che Chris Hemsworth esordisse nei panni di Thor nel Marvel Cinematic Universe, il personaggio avrebbe dovuto fare il suo debutto nel franchise in una serie animata. Questa doveva essere scritta dall'acclamato fumettista e scrittore Neil Gaiman.

In un nuovo post sul suo blog, Gaiman non solo ha rivelato che il progetto era in fase di sviluppo, ma ha anche rivelato perché alla fine è stato accantonato.

"Molto tempo fa, intorno al 2006, mi è stato chiesto di creare un cartone animato su Thor, e mi sono entusiasmato, e doveva essere ambientato prima del film su Thor", ha scritto Gaiman sul blog.

"Mi sono immerso totalmente nel mondo di Thor, ho riletto tutto ciò che Jack Kirby aveva disegnato, ho ideato un'intera storia che continuava per alcune stagioni, mostrando il giovane Loki che passava dall'adorazione per suo fratello maggiore al passaggio a cattivo, e poi mi hanno detto che non mi era permesso di avere nessuno dei personaggi in nessun momento diverso da come erano nel film di Thor, così ho risposto no grazie e mi sono fermato".

Il primo film di Thor è arrivato nelle sale cinque anni dopo, quindi non è chiaro se il film sia stato sviluppato nello stesso periodo o meno. È interessante notare che, a quasi 20 anni di distanza, i Marvel Studios hanno lanciato un proprio brand di animazione che sta lavorando duramente su una vasta gamma di show. Il prossimo show di Marvel Animation sarà l'attesa X-Men '97, che continuerà le avventure dei personaggi della serie animata cult degli anni '90.

L'ultimo film del franchise a essere uscito è Thor: Love and Thunder, ma i Marvel Studios hanno confermato che un Thor 5 si farà senz'altro.