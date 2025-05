Thor 5 in sviluppo, Chris Hemsworth vuole un nuovo regista al posto di Taika Waititi? [RUMOR]

Nonostante le voci secondo cui la storia di Thor finirà nei prossimi film di Avengers, un nuovo rumor sostiene che sia in lavorazione un quinto film standalone e che Chris Hemsworth abbia già in mente il regista perfetto a cui affidarlo.

Dopo l'accoglienza controversa riservata a Thor: Love and Thunder, nuove voci darebbero in atto lo sviluppo di un nuovo capitolo standalone riservato al dio del Tuono. Thor 5 sarebbe, dunque, in preparazione e la star Chris Hemsworth avrebbe già in mente il Chris Hemsworth regista che potrebbe succedere a Taika Waititi**.

"Una fonte ci ha contattati e pare che Avengers: Secret Wars non sarà la fine della sua storia" ha affermato l'insider @MyTimeToShineH su X. "Thor 5 è in lavorazione, niente Taika questa volta, e Hemsworth sta spingendo affinché Sam Hargrave (il tizio di Tyler Rake) prenda il controllo."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Sebbene ci sia un comprensibile livello di scetticismo attorno a questi scooper sui social media, diverse indiscrezioni rivelate da @MyTimeToShineH sarebbero state confermate dagli operatori del settore. Questo, naturalmente, non significa che quanto riportato su Thor 5 sia vero, visto che al momento manca qualsiasi conferma ufficiale da parte di Marvel. Va detto, però, che prospettiva di un film su Thor diretto dal regista del franchise Netflix Tyler Rake è allettante, tra l'altro Sam Hargrave non è estraneo all'MCU, avendo ricoperto il ruolo di coordinatore degli stunt nei film Marvel Studios dei fratelli Russo.

Che direzione intraprenderà Thor 5?

Dopo la svolta comic di Taika Waititi, secondo Comicbookmovie "è tempo che Thor torni a essere serio". Nel corso del San Diego Comic-Con 2024, Chris Hemsworth ha parlato del futuro del suo personaggio spiegando: "Ho amato ogni secondo dell'esperienza Marvel e sono sempre disponibile a fare di più, ma siamo tutti in attesa di sapere cosa succederà".

In un'intervista separata, ha parlato delle possibilità che Thor 5 diventi realtà dicendo: "Se c'è altro in arrivo, sono entusiasta. Niente di ufficiale ancora. Sto aspettando la telefonata e le notizie per vedere cosa succederà, ma sarei felice di proseguire questa avventura". Nel frattempo, Chris Hemsworth ha iniziato le riprese del nuovo film Marvel, Avengers: Doomsday, in corso presso i Pinewood studios inglesi.