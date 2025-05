Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth ha iniziato le riprese del nuovo film Marvel

Le riprese di Avengers: Doomsday sono in corso e tra le star coinvolte sul set c'è anche Chris Hemsworth.

L'interprete di Thor è stato infatti immortalato dallo stuntman Bobby Holland Hanton che ha festeggiato il ritorno del 'dream team' al lavoro insieme.

Il ritorno sul set di Thor

Chris Hemsworth ha debuttato nel MCU nel 2011 e ha poi interpretato Thor in numerosi film tratti dai fumetti. Nel 2022 l'attore australiano era stato il protagonista di Thor: Love and Thunder, mentre in Deadpool & Wolverine il supereroe era stato coinvolto in alcune scene. I fan si stanno chiedendo da tempo, infatti, perché Thor stesse piangendo in un momento memorabile del film con star Ryan Reynolds.

Le riprese di Avengers: Doomsday, diretto dai fratelli Russo, sono attualmente in corso e la foto pubblicata online renderà particolarmente felici molti fan.

Hemsworth aveva inoltre condiviso su Instagram due video in cui si sta preparando fisicamente alle scene d'azione, confermando che si stava 'riscaldando' in vista del ritorno nel mondo degli Avengers.

I prossimi film degli Avengers

I fan dovranno attendere fino al mese di maggio 2026 per vedere il film Avengers: Doomsday. L'anno successivo, invece, arriverà Avengers: Secret Wars che sarà diretto nuovamente dai fratelli Russo, al loro ritorno nel MCU.

Il cast stellare, oltre a Hemsworth, comprende anche Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Wyatt Russell, Tenoch Huerta Mejia, Ebon Moss-Bachrach, Simu Liu, Florence Pugh, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Joseph Quinn, David Harbour, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden, Channing Tatum, Pedro Pascal, e, ovviamente, Robert Downey Jr nella parte di Doom.