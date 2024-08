Deadpool & Wolverine: Chris Hemsworth reagisce alla scena di Thor che piange

Il pubblico sperava in un vero e proprio cameo degli Avengers con l'apparizione a sorpresa di Chris Evans in Deadpool & Wolverine (poi Evans è tornato nei panni di Johnny Storm invece che di Steve Rogers).

Il film ha rivelato fin dall'inizio che Wade Wilson voleva diventare un Avenger ma non era ritenuto degno di entrare nella squadra. Il suo sogno si è quasi realizzato quando Mr. Paradox (interpretato da Matthew Macfadyen) gli ha mostrato uno scorcio di realtà alternative, tra cui un futuro che mostra Thor in lacrime mentre Deadpool è in fin di vita.

La risposta di Hemsworth

Ryan Reynolds ha dato ai fan un buon motivo per speculare su quella scena, che lasciava intendere che Wade Wilson avrebbe avuto un ruolo fondamentale nel prossimo film dei Vendicatori. "So perché Thor stava piangendo. Non posso non saperlo", ha scritto Reynolds su X. Chris Hemsworth ha colto la palla al balzo, condividendo il post e rivelando che anche lui è al corrente del segreto. "So tenere un segreto anche io" ha commentato il Thor del MCU.

I can keep secrets too ???? https://t.co/dQDDOeMnii — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) August 2, 2024

Il commento criptico ha scatenato teorie sui prossimi film del MCU, che ha recentemente confermato un film crossover dei Fantastici Quattro con gli Avengers. Il ritorno di Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Destino ha dimostrato che tutto può accadere nel MCU e nel multiverso, quindi la scena del "cameo" di Hemsworth (che era un filmato riproposto da Thor: The Dark World) potrebbe ancora avverarsi se Kevin Feige continuerà a seguire quella storyline.

Tuttavia, Hemsworth ha rivelato di aver scoperto la sequenza due mesi prima dell'uscita nelle sale di Deadpool & Wolverine. La Marvel non ha ancora rivelato quale sarà il prossimo film di Thor, ma i fan sperano che possa tornare in Avengers: Doomsday o Secret Wars.

Hemsworth è apparso finora in nove episodi del MCU (compreso un cameo in Doctor Strange); ha espresso il desiderio di riprendere il personaggio nonostante si sia pentito della sua interpretazione in Thor: Love and Thunder. In quel film, durante i titoli di coda, ha detto "Thor tornerà", confermando almeno un altro sequel standalone per il personaggio; Hemsworth potrebbe aver fatto un'allusione a Thor 5 con il suo cameo in Deadpool & Wolverine.