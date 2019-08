Thor 4: Ryan Gosling farà parte del cast del film di Taika Waititi?

Ryan Gosling e Taika Waititi sono stati fotografati mentre pranzavano insieme e online i fan della Marvel hanno iniziato a ipotizzare un coinvolgimento dell'attore canadese in Thor 4, il prossimo cinecomic diretto dal regista.

La star di First Man e il regista di Thor: Love and Thunder si sono incontrati a Los Angeles e le immagini apparse online hanno alimentato le ipotesi di una collaborazione in vista della realizzazione del prossimo tassello del Marvel Cinematic Universe.

Ryan Gosling e Taika Waititi, come era stato svelato qualche mese fa, sembravano pronti a lavorare insieme in occasione di Akira, progetto il cui sviluppo è attualmente in fase di pausa. L'attore canadese potrebbe inoltre entrare a far parte del nuovo lungometraggio diretto dal regista nei prossimi mesi e di cui non sono ancora stati diffusi i dettagli. Waititi ne sarà sceneggiatore e regista e la distribuzione sarà curata da Fox Searchlight. Le riprese dovrebbero iniziare in autunno.

Ecco le foto:

Il quarto capitolo delle avventure di Thor, il supereroe interpretato da Chris Hemsworth, avrà invece nel suo cast anche Tessa Thompson e Natalie Portman che sarà una versione femminile di Thor.

Non resta quindi che attendere per scoprire se Gosling debutterà nel mondo degli adattamenti cinematografici dei fumetti Marvel o se Waititi gli ha chiesto di aiutarlo a realizzare il suo nuovo progetto.