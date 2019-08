Taika Waititi: un film misterioso prima di Thor: Love and Thunder

Il regista Taika Waititi inizierà in autunno le riprese di un nuovo film prima di occuparsi di Thor: Love and Thunder.

Taika Waititi girerà un nuovo film, per ora avvolto dal mistero, prima dell'annunciato cinecomic Thor: Love and Thunder che lo vedrà nuovamente collaborare con i Marvel Studios.

Il regista, al termine degli impegni promozionali relativi a Jojo Rabbit, che verrà presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival, si occuperà di un nuovo lungometraggio di cui sarà sceneggiatore e regista, mentre la distribuzione sarà curata da Fox Searchlight.

Taika Waititi ha già posticipato la realizzazione di Akira per occuparsi di Thor: Love and Thunder, tuttavia il progetto inedito non dovrebbe essere ambizioso e impegnativo come l'adattamento dell'anime, rendendogli possibile iniziare a breve la produzione.

Le riprese si svolgeranno infatti già in autunno e Fox Searchlight ha voluto fortemente collaborare nuovamente con il regista dopo la realizzazione di Jojo Rabbit. Tra i produttori del lungometraggio ancora privo di un titolo ci saranno anche Jonathan Cavendish e Andy Serkis tramite la loro Imaginarium.

Il quarto capitolo delle avventure di Thor, il supereroe interpretato da Chris Hemsworth, avrà nel suo cast anche Tessa Thompson e Natalie Portman che sarà una versione femminile di Thor.

Jojo Rabbit, con protagonisti Scarlett Johansson e Sam Rockwell, arriverà invece nei cinema americani il 18 ottobre.