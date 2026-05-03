The Wolf of Wall Street e la scena diretta da Steven Spielberg: "Volevo solo fare un saluto"

Una domenica sera all'insegna della strabiliante energia di Martin Scorsese. Oggi 3 maggio la prima serata di Rai 5 ci regala il ritorno di The Wolf of Wall Street, strabiliante parabola sulle conseguenze del successo e dell'autodistruzione nel mondo di squali dell'alta finanza.

Il film interpretato da Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey, Margot Robbie e Jonah Hill vede Scorsese affrontare un'altra vicenda drammatica con il tradizionale humor caustico che lo contraddistingue. Ma non è solo la sua la mano che si può apprezzare nel film. C'è un altro "maestro" che ha messo mano alla cinepresa dirigendo una celebre scena del film: si tratta di Steven Spielberg che era passato "solo per un saluto", come ha ammesso lui stesso, finendo per contribuire al film dell'amico e collega.

Leonardo DiCaprio e Matthew McConaughey in una celebre scena di The Wolf of Wall Street

In quale scena di The Wolf of Wall Street Steven Spielberg ha aiutato Martin Scorsese?

Come rivela la nostra recensione do The Wolf of Wall Street, il film narra l'ascesa e la rovinosa caduta di Jordan Belfort, un broker newyorkese che si è dato a una vita di eccessi, droga e lusso sfrenato, ottenuti truffando investitori attraverso la sua società, la Stratton Oakmont, negli anni '90. in un momento del film Belfort, che ha fondato la Stratton Oakmont con Donnie Azoff (Jonah Hill), si occupa della quotazione in borsa di Steve Madden (Jake Hoffman), un rivenditore di abbigliamento specializzato in calzature. Come da prassi per Belfort e Azoff, l'operazione viene eseguita illegalmente, poiché entrambi possiedono segretamente l'85% della società. Belfort porta Madden sul palco nella sala contrattazioni, dove afferma il suo potere e aizza il suo branco di lupi. Visto che Madden è privo di carisma, Belfort prende il sopravvento e alimenta l'istinto predatorio dei suoi broker, spingendoli a vendere le azioni di Steve Madden.

Quello del discorso di Steve Madden ai broker è uno dei momenti chiave del film. Mentre era impegnato nelle riprese, Martin Scorsese ha avuto la fortuna di ricevere la visita a sorpresa del collega Steven Spielberg, che si trovava sul set proprio durante le riprese della scena con Belfort e Steve Madden. Perfino Leonardo DiCaprio è rimasto colpito tanto da raccontare in seguito all'Hollywood Reporter: "È stato come un doppio colpo per tutti sul set. Tutti quelli che dovevano recitare quel giorno pensavano: 'Spielberg e Scorsese mi stanno guardando? Gesù Cristo!'"

Leonardo DiCaprio e Margot Robbie in una scena intima di The Wolf of Wall Street

Steven Spielberg passava dal set per caso

Come ha rivelato in seguito Martin Scorsese, Steven Spielberg si era fermato solo per salutare, ma in men che non si dica aveva fornito qualche consiglio al collega su dove posizionare la macchina da presa e sull'inquadratura da usare per immortalare DiCaprio. "Penso che dovresti spostare la telecamera", avrebbe detto a Scorsese che ne ha subito approfittato in memoria delle loro frequenti collaborazioni negli anni '70.

Il suggerimento di Spielberg, subito colto da Scorsese, di "spostare la telecamera" si concretizza nella carrellata che attraversa la folla nella sala contrattazioni dopo che Belfort impartisce gli ordini. La telecamera si muove in avanti, poi indietro e cambia angolazione. Questa è una ripresa distintiva del linguaggio visivo di Spielberg. Sebbene la regia di Scorsese sia a dir poco elettrizzante, questa carrellata trasmette un'energia cinetica contagiosa tra gli operatori di borsa di Stratton Oakmont. La folla sembra estendersi all'infinito grazie al movimento della camera. Alla fine l'aiuto di Spielberg è stato molto apprezzato da Scorsese, visto che il film si è rivelato un incredibile successo.