The Wolf of Wall Street in streaming su Disney+, la reazione del vero protagonista della storia è epica

The Wolf of Wall Street è basato su una storia vera e ripercorre l'ascesa e la caduta di Jordan Belfort, proprietario della società di brokeraggio Stratton Oakmont di Wall Street.

Sin dalla sua uscita nel 2013, il film è stato acclamato da critica e pubblico e ha ottenuto cinque nomination agli Oscar in totale. Il cast all-star del film comprende Leonardo DiCaprio, che interpreta Belfort, oltre a Jonah Hill, Margot Robbie e Kyle Chandler.

È stato recentemente rivelato che The Wolf of Wall Street arriverà in streaming su Disney+ il 1° aprile. Si tratta di una notizia sorprendente, dal momento che la Disney è conosciuta come un'azienda che si rivolge soprattutto ai bambini. Per questo motivo, in risposta a questo annuncio, Belfort è intervenuto su X per suggerire in modo scherzoso che adesso i ragazzi cominceranno a citare il film di Scorsese.

The Wolf of Wall Street e il suo uso delle parolacce

The Wolf of Wall Street: Leonardo DiCaprio dà il via alla festa

"Quando direte a vostro figlio che è ora di andare a letto e lui risponderà: "Non me ne vado, cazzo!", potete ringraziare la Disney!", ha scritto Belfort, citando la celebre scena in cui DiCaprio nei suoi panni comunica ai suoi dipendenti l'intenzione di non abbandonare l'attività pur rischiando il carcere.

The Wolf of Wall Street: Leonardo DiCaprio conta i soldi

Non sorprende che Belfort abbia reagito rapidamente all'arrivo di The Wolf of Wall Street su Disney+. Dopo tutto, si è guadagnato la reputazione di uno dei film più volgari della storia. In effetti, il film diretto da Scorsese è entrato nel Guiness World Record per il maggior numero di parolacce con la F in un film.

Nel corso del film, la parolaccia viene pronunciata ben 569 volte. Dal momento che Disney+ è utilizzato da molti bambini, The Wolf of Wall Street chiaramente non è in linea con i molti altri film presenti nel catalogo del servizio di streaming. Bisogna però precisare che sulla piattaforma sono presenti i film e le serie più diverse, anche dedicate ai soli adulti, come I Griffin e i film della saga di Deadpool.