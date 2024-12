The Wolf of Wall Street, Margot Robbie: "L'idea del nudo full-frontal è stata mia"

A più di dieci anni dalla sua performance acclamata in The Wolf of Wall Street, Margot Robbie si è presa totalmente il merito per una delle sequenze più famose del film diretto da Martin Scorsese e con protagonista Leonardo DiCaprio.

Nonostante il regista le abbia proposto di indossare una vestaglia per farla sentire maggiormente a suo agio, Robbie ha dichiarato di essere stata lei stessa a proporre di girare la scena in cui Naomi seduce Jordan Belfort (DiCaprio) completamente nuda.

Lo schiaffo

Nel podcast Talking Pictures, Margot Robbie ha raccontato:"Non è quello che lei farebbe in quella scena. Il punto è che lei esce completamente nuda, si sta giocando le sue carte". Anche in altre situazioni legate al film, l'attrice aveva preso l'iniziativa.

Durante il provino, ad esempio, quando decise di schiaffeggiare DiCaprio nonostante il copione prevedesse un bacio, dichiarando di aver avuto l'occasione di baciare il collega e raccontare la scena agli amici e invece decise di prenderlo a schiaffi.

Le risate

Dopo lo schiaffo, Margot Robbie era convinta che sarebbe stata cacciata e magari anche arrestata perché si trattava di aggressione ma l'attrice, con grande stupore, ha dichiarato che Scorsese e DiCaprio scoppiarono a ridere.

Un'altra idea di Margot Robbie che venne accolta dal regista fu quella dell'ultimo rapporto sessuale tra Naomi e Jordan, prima che lei gli chiedesse il divorzio. Nel cast di The Wolf of Wall Street, uscito nelle sale cinematografiche nel 2013 anche altre star come Jonah Hill, Cristin Milioti e Rob Reiner.