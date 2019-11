The Witcher: una scena chiave della serie tv anticipata nella descrizione di una set visit

Una scena chiave della serie tv The Witcher è stata anticipata nella descrizione di una set visit delle location in Polonia.

La descrizione di una set visit di The Witcher avrebbe anticipato la presenza di una scena chiave della serie tv Netflix. L'anticipazione arriva dal sito polacco RMF24, che ha avuto l'occasione di visitare il set dello show che approderà su Netflix il 20 dicembre.

The Witcher: un primo piano di Henry Cavill

Ecco la descrizione apparsa su RMF24: Superiamo una gigantesca caffetteria e incontriamo i creatori della serie. Entriamo in una enorme hall. Un immenso modello dell'interno del castello è stato ricostruito qui. Sullo sfondo sentiamo delle canzoni. E' buio e freddo. Dozzine di persone sono sul set, ma è tutto molto silenzioso. Ci sediamo dietro piccoli schermi, abbiamo una visione accurata del set. Il regista Alex Garcia Lopez fornisce indicazioni agli attori.

Una prova prima del ciak, poi un'altra. finalmente viene dato il comando: "Silenzio sul set. Azione." La scena del matrimonio di Pavetta e Urcheon di Erlenwald è in corso. The Witcher appare sul set. Henry Cavill è di buon umore. Verifica quale scena stiano girando, poi si ferma vicino a Jaskier, interpretato da Joey Batey. Finge di farsi un selfie. Poi commenta "E' un po' buio qui'. Il regista chiede il silenzio.

The Witcher: l'analisi del trailer svela nuove anticipazioni e curiosità, ecco il video!

Il sito Redanianintelligence.com, che ha tradotto il testo originale polacco, specifica che ci sono due elementi chiave in questa descrizioni. Il primo è l'anticipazione della scena del matrimonio tra Pavetta (Gaia Mondadori) e Urcheon di Erlenwald (Bard Edwards), proprio come avviene nel racconto A Question of Price. Il secondo, e più sorprendente, è che nella scena in questione sarà presente Jaskier, confermando così i sospetti dei fan dopo aver visto il personaggio ritratto insieme ad altri membri del cast. Jaskier si unirò al banchetto nuziale già ricco di bardi, gareggiando con l'approvazione di Draig Bon Dhu (Ross Telfer)?

