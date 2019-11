The Witcher: l'analisi del trailer svela nuove anticipazioni e curiosità, ecco il video!

The Witcher arriverà a dicembre su Netflix e in un video si compie l'analisi del trailer, svelando nuove anticipazioni e qualche curiosità.

The Witcher, la serie già rinnovata per la seconda stagione, arriverà su Netflix il 20 dicembre e un'interessante analisi del trailer compiuta dalla showrunner Lauren Schmidt Hissrich e dal produttore esecutivo Tomasz "Tomek" Baginski svela qualche anticipazione riguardante lo show.

Nel video si sottolinea ad esempio l'importanza del momento in cui Yennefer apre gli occhi, azione poi compiuta anche da Geralt perché rappresenta l'idea di risvegliarsi in una nuova vita e rinascere, tematica che verrà mostrata in modo diverso con i due personaggi. La showrunner di The Witcherr svela inoltre che il protagonista Henry Cavill interpreta tutte le sequenze d'azione, senza controfigure.

I mostri non appaiono molto nel trailer perché si vuole sorprendere gli spettatori con le scelte compiute.

Baginski ha successivamente aggiunto che hanno cercato di limitare il più possibile l'uso del CGI.

Lauren ricorda quindi le polemiche suscitate dalla scelta di non usare il nome Dandelion al posto di Jaskier, personaggio che più di un fan pensa sia l'autore di tutti i racconti. La serie sarà poi sconvolgente in più momenti, come confermato dai due produttori e nel primo episodio si racconterà la storia della spilla di Renfri, oggetto che il protagonista avrà con sé durante tutta la prima stagione.

Il video permette inoltre di scoprire che Cavill ha scelto personalmente il cavallo usato per interpretare Roach e il motivo per cui appaiono due spade, oltre a sottolineare l'importanza di una scena con protagonista Ciri.

La prima stagione sarà composta da otto episodi e la serie racconterà la storia dei cacciatori di mostri, noti come witcher, che sin dalla più tenera età sviluppano doti sovrannaturali. Geralt di Rivia è uno di loro, un witcher che vive in solitudine ed è alla costante ricerca di trovare il suo posto in un mondo dove le persone si dimostrano spesso molto più crudeli delle bestie. Il cast, oltre al protagonista Henry Cavill nel ruolo di Geralt, comprende: Anya Chalotra nei panni di Yennefer; Freya Allan che interpreterà Ciri; Jodhi May sarà la Regina Calanthe e Adam Levy, invece, Saccoditopo.